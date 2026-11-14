Personas despiden a un ser querido en un velorio.

El Código Civil y Comercial de la Nación establece distintas condiciones para que un testamento tenga validez legal en Argentina. Entre ellas, contempla una situación particular relacionada con las personas que tienen limitaciones para comunicarse oralmente y no saben leer ni escribir.

Si se cumplen ambas condiciones y no se utiliza el procedimiento legal previsto, el documento puede ser declarado nulo y las disposiciones sobre el reparto de los bienes quedarán sin efecto.

Cuándo puede ser nulo un testamento por las condiciones del testador

Las sucesiones testamentarias permiten que una persona determine cómo desea distribuir sus bienes después de su fallecimiento, pero para que esa voluntad tenga validez debe respetar las formalidades y condiciones establecidas por la legislación .

En ese sentido, el Código Civil y Comercial contempla un supuesto específico en el que el testamento puede ser declarado nulo. Se trata del caso de una persona que sufre limitaciones para comunicarse en forma oral y, además, no sabe leer ni escribir.

Un hombre y una mujer lloran desconsoladamente en un funeral. ChatGPT

Sin embargo, existe una excepción prevista por la normativa. El testador puede realizar sus disposiciones de última voluntad mediante escritura pública, siempre que participe un intérprete durante el acto. De esta manera, se garantiza que pueda expresar su voluntad y que esta quede asentada conforme a los requisitos legales.

Por lo tanto, si no se respeta este procedimiento y se cumplen las dos condiciones mencionadas, el testamento puede ser impugnado y declarado inválido.

Cuáles son las causas por las que un testamento puede ser declarado nulo

El Código Civil y Comercial establece diferentes motivos por los que las disposiciones testamentarias pueden perder su validez. Entre las principales causas se encuentran:

Violación de una prohibición legal: cuando el contenido o el otorgamiento del testamento contradice una disposición de la ley.

Defectos de forma: cuando no se cumplen los requisitos formales exigidos para la modalidad de testamento elegida.

Falta de razón: cuando la persona no se encontraba en pleno uso de sus facultades mentales al momento de testar. Esta situación debe ser demostrada por quien impugna el documento.

Incapacidad judicial: cuando el testamento fue otorgado por una persona declarada judicialmente incapaz.

Limitaciones para comunicarse: cuando el testador no puede comunicarse oralmente y tampoco sabe leer ni escribir, salvo que otorgue escritura pública con intervención de un intérprete.

Vicios de la voluntad: cuando el testamento fue realizado bajo error, dolo o violencia.

¿Quiénes pueden solicitar la nulidad de un testamento?

La posibilidad de solicitar la nulidad no está limitada exclusivamente a los herederos. El Código Civil y Comercial reconoce que cualquier persona que tenga un interés legítimo en la sucesión puede iniciar una demanda para cuestionar la validez de todo el testamento o de alguna de sus cláusulas.

Esto incluye a los herederos, los legatarios que puedan resultar perjudicados por las disposiciones y los acreedores del fallecido. Sin embargo, existe una limitación: no podrán reclamar la nulidad quienes, después de conocer las disposiciones testamentarias, las hayan ratificado o cumplido espontáneamente.

Cómo se reparte la herencia cuando existe un testamento

La posibilidad de realizar un testamento no significa que una persona pueda disponer libremente de todos sus bienes. La legislación argentina protege a los herederos legitimarios, que son los descendientes, ascendientes y el cónyuge, mediante una porción de la herencia que no puede ser afectada por disposiciones testamentarias.

El Código Civil y Comercial establece los siguientes porcentajes:

Descendientes: tienen derecho a dos tercios de la herencia, por lo que el testador puede disponer libremente del tercio restante.

Ascendientes: cuentan con una porción legítima equivalente a la mitad del patrimonio.

Cónyuge: también tiene protegida la mitad de la herencia.

Cuando un testamento es declarado nulo, sus disposiciones no pueden utilizarse para distribuir los bienes. En ese escenario, la sucesión deberá resolverse conforme a las reglas legales aplicables, que pueden incluir el régimen de sucesión intestada.