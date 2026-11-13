Con aumento y bono confirmado, ANSES difundió el calendario de pagos de octubre 2026.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anticipó el ajuste que recibirían jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones en diciembre 2026.

La suba sería del 2,2% y se corresponde con la fórmula de movilidad, que toma como referencia el dato de inflación de octubre difundido por el INDEC.

El aumento también alcanza a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), las Pensiones No Contributivas (PNC), la Asignación Universal por Hijo (AUH) y las asignaciones familiares.

Cuánto cobrarían los jubilados en diciembre

Con la actualización del 2,2%, la jubilación mínima quedaría en $ 453.929,94. De continuarse con el pago del bono de $ 70.000, el ingreso total ascendería a $ 523.929,94.

Los jubilados que perciben un haber superior al mínimo pero inferior a $ 523.929 recibirían un bono proporcional, que les permitirá llegar a ese monto.

Aumento a jubilados y pensionados. Chat GPT imagen ilustrativa | El Cronista Audiencias

Quiénes cobran el aguinaldo en diciembre y de cuánto será el monto

Los jubilados y pensionados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) cobrarán en diciembre la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC), conocido como aguinaldo.

El pago se acreditará junto con los haberes mensuales y tendrá un monto que dependerá de la prestación que perciba cada beneficiario.

El derecho está establecido en el artículo 31 de la Ley 24.241, que dispone el pago de dos cuotas anuales de la prestación complementaria, una en junio y otra en diciembre. Cada una equivale al 50% de las prestaciones previsionales contempladas en el artículo 17.

Al aplicarse el incremento del 2,2% sobre las jubilaciones, la segunda cuota del aguinaldo rondará en un valor de $ 226.964 para quienes perciban los haberes mínimos.

Mientras que si se suma el bono de $ 70.000, los jubilados que perciban la mínima cobrarían en diciembre un aproximado de $ 750.892.

Quiénes cobran el aguinaldo de ANSES en diciembre

La segunda cuota del haber anual complementario alcanza a los jubilados y pensionados comprendidos en el sistema previsional. Entre ellos se encuentran:

Jubilados del SIPA : titulares de prestaciones básicas, compensatorias y adicionales por permanencia.

Pensionados por fallecimiento: personas que reciben una prestación derivada de un jubilado o de un trabajador afiliado al sistema previsional.

Beneficiarios de retiros por invalidez : titulares de prestaciones previsionales otorgadas por incapacidad laboral.

Titulares de pensiones no contributivas: ANSES también contempla el pago del aguinaldo para estas prestaciones en sus calendarios oficiales de liquidación.

La prestación se acredita de manera automática junto con los haberes mensuales, sin necesidad de iniciar un trámite adicional.