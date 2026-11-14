Para el economista, la convergencia definitiva hacia un dígito excede los tiempos de este mandato.

El ex presidente del Banco Nación Carlos Melconian vaticinó este sábado que la baja de la inflación es “una tarea tomada a pecho” que “queda para el próximo gobierno” y consideró que acelerar ese proceso se limita a “parches”.

Para el economista, la persistencia de los índices actuales marca un piso difícil de romper con las herramientas disponibles, por lo que la convergencia definitiva hacia un dígito excede los tiempos de este mandato.

Al argumentar por qué el Gobierno encuentra un techo técnico para profundizar la desinflación, fue categórico al consignar, en diálogo con Splendid AM 990: “Esa tarea tomada a pecho queda para el próximo gobierno, no hay mucho por hacer ahí porque no hay instrumental y hay lo que se llama en economía muchos trade-offs; si quiero una cosa pierdo otra”.

El analista cuestionó la pretensión oficial de encajar múltiples variables macroeconómicas sin sufrir consecuencias negativas en el nivel de actividad o en las cuentas públicas . Según su perspectiva, aspirar a un colapso de la suba de precios mientras se intenta blindar el humor electoral y la tranquilidad del mercado cambiario responde a una ecuación inviable.

Para el economista, cualquier intento adicional por acelerar la baja de la inflación en el corto plazo se limitará a soluciones parciales.

En esa línea, profundizó sobre la contradicción de las metas oficiales al advertir que “la idea de seguir bajando la inflación o bajarla o colapsarla, usando la palabra del Presidente, buscando determinado nivel de actividad electoral y tranquilidad cambiaria, y sin impacto, esos objetivos son imposibles todos juntos para adelante”.

Para el economista, cualquier intento adicional por acelerar la baja de la inflación en el corto plazo se limitará a soluciones parciales o “parches”, dado que técnicamente el margen de maniobra es acotado sin un cambio estructural de régimen.