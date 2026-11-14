Por orden de la Ley Nacional de Tránsito 24.449, multarán a quienes no pongan las luces de giro antes de doblar en una esquina.

No utilizar las luces de giro antes de doblar es considerado como una falta, tal como indica la Ley Nacional de Tránsito 24.449.

Se trata de una conducta que incumple la obligación de advertir con suficiente antelación una maniobra con la señal luminosa correspondiente.

Qué dice la Ley Nacional de Tránsito 24.449 sobre las luces de giro

El artículo 43, inciso a), detalla que la maniobra debe advertirse con suficiente antelación mediante las luces de giro. Es decir, antes de doblar, el conductor debe activar la señal para advertir su intención al resto de autos.

La obligación no termina en encender el intermitente, sino que debe mantenerse hasta la salida de la encrucijada, de modo que los otros conductores y peatones puedan identificar la maniobra durante su ejecución.

La ley establece la obligación general, mientras que el Decreto 779/1995, que reglamenta la Ley 24.449, determina las consecuencias de incumplirla. De esta manera, quienes no utilicen las luces de giro serán sancionados con una multa de 100 a 300 Unidades Fijas (UF).

Por orden de la Ley Nacional de Tránsito 24.449, multarán a quienes no pongan las luces de giro antes de doblar en una esquina. Ilustración IA Chat GPT | El Cronista Audiencias

¿De cuánto es la multa por no usar la luz de giro?

Si bien la Ley Nacional de Tránsito 24.449 establece la obligación de señalizar las maniobras, las provincias y la Ciudad de Buenos Aires cuentan con sus propias normas de adhesión y reglamentación. Por eso, el monto de la multa puede variar según la jurisdicción donde se cometa la infracción.

La normativa establece multas de 100 a 300 UF por no señalizar un giro con suficiente anticipación. https://www.argentina.gob.ar/

En la Ciudad de Buenos Aires, no advertir el giro con las luces está contemplado dentro de la falta de conducción peligrosa. La normativa porteña establece una sanción de 150 Unidades Fijas (UF).

Por orden de la Ley Nacional de Tránsito 24.449, multarán a quienes no pongan las luces de giro antes de doblar en una esquina. Ilustración IA Chat GPT | El Cronista Audiencias

En CABA, la UF equivale actualmente a $ 1.173,08, por lo que una multa de 150 UF representa una sanción económica de $ 175.962.

En la provincia de Buenos Aires, el incumplimiento de las reglas de circulación en giros y rotondas puede ser sancionado con una multa de 50 a 100 UF. El monto está establecido en el artículo 21 del Anexo V del Decreto 532/2009, que reglamenta la Ley de Tránsito bonaerense 13.927. La norma contempla las infracciones vinculadas con la señalización y las reglas que deben respetarse al realizar estas maniobras.

Como la UF en PBA tiene un valor vigente de $ 2.340, la sanción puede ir de $ 117.000 a $ 234.000, según el caso.

¿No utilizar la luz de giro descuenta puntos de la licencia de conducir?

No utilizar la señalización de giro antes de doblar puede generar una multa, pero no implica una quita de puntos en el sistema de scoring nacional. El Decreto 437/2011 establece las infracciones que generan pérdida de puntos en la licencia de conducir, pero esta conducta específica no contempla una quita de puntos.

De esta manera, un conductor puede ser sancionado económicamente por no usar la luz de giro, pero la multa y la pérdida de puntos son consecuencias diferentes.