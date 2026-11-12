La medida permitirá que las beneficiarias reciban el dinero acumulado sin presentar formularios ni realizar trámites presenciales.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) implementó un cambio en el cobro de una de sus prestaciones económicas más conocidas: la Asignación por Embarazo para Protección Social.

Desde el corriente mes, el organismo previsional ha automatizado la acreditación del 20% que retenía mensualmente, siempre que las titulares hayan cumplido con los controles médicos obligatorios.

La medida permitirá que las beneficiarias reciban el dinero acumulado sin presentar formularios ni realizar trámites presenciales, gracias a un nuevo intercambio de información entre ANSES y el Ministerio de Salud.

Cómo se cobrará automáticamente el 20% acumulado de la Asignación por Embarazo

La Asignación por Embarazo es una prestación económica destinada a acompañar a las personas gestantes que cumplen con los requisitos establecidos por ANSES.

El pago, hasta este cambio, se distribuía de la siguiente manera:

80% mensual : se acredita durante el embarazo.

20% acumulado: se retenía y se pagaba en una sola cuota una vez finalizado el embarazo, siempre que se hubieran cumplido los controles médicos requeridos.

Con el nuevo mecanismo, el Ministerio de Salud enviará directamente a ANSES la información necesaria para acreditar que se cumple con los controles obligatorios y facilitar la liquidación automática del porcentaje que se retiene.

De esta manera, los titulares que tengan sus condiciones acreditadas mediante el intercambio de datos no deberán presentar documentación adicional para cobrar el dinero.

¿Quiénes pueden cobrar la Asignación por Embarazo de ANSES?

La prestación está dirigida a personas embarazadas que se encuentren en determinadas situaciones laborales y sociales. Entre los grupos contemplados se encuentran:

Personas desocupadas (incluido cónyuge o conviviente).

Trabajadoras informales (con ingresos inferiores al salario mínimo).

Monotributistas sociales .

Trabajadoras y desempleadas de casas particulares registradas .

Personas inscriptas en programas sociales.

¿Qué requisitos hay que cumplir para acceder a la asignación?

De acuerdo a la lista de condiciones que establece la ANSES, para acceder a la Asignación por Embarazo las ciudadanas deben:

Tener un embarazo de 12 semanas o más .

Estar inscriptas en el Programa Sumar del Ministerio de Salud , según corresponda.

Cumplir con los controles médicos de seguimiento.

Reunir las condiciones personales y de cobertura de salud exigidas para acceder al beneficio.

El cumplimiento de estos controles es fundamental para acceder al cobro del 20% que se acumula durante los meses de gestación.

¿Qué hacer si ANSES no acredita el 20% de forma automática?

La eliminación del trámite no significa que desaparezca la posibilidad de presentar documentación. Si ANSES no recibe la información sanitaria necesaria del Ministerio de Salud o si la titular necesita realizar un reclamo, podrá acreditar el cumplimiento de las condiciones mediante los comprobantes correspondientes.

En esos casos, las beneficiarias deberán presentar la documentación que sirva de respaldo ante una oficina de ANSES para que el organismo pueda verificar los requisitos y liquidar el porcentaje retenido.