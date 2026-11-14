El papa León XIV celebró este sábado una misa en la Catedral de Santa María de Chiclayo, en Perú, y presidió la coronación de la Virgen Inmaculada. Fue una de las actividades centrales de su segundo y último día en la ciudad, donde ejerció como obispo entre 2015 y 2023.

Más de 15.000 personas se concentraron en la plaza frente al templo para saludar al Papa y seguir la ceremonia. Durante la misa, León XIV encabezó la tradición religiosa que consiste en colocar una corona sobre la imagen para reconocerla como reina. “Doy gracias a Dios por estar hoy aquí con ustedes”, expresó.

El reencuentro con su antigua diócesis

En su mensaje, el Pontífice repasó los años que pasó al frente de la diócesis y agradeció el vínculo que construyó con los fieles. “Doy gracias a Dios por estar hoy aquí con ustedes, celebrando nuestra fe como lo hemos hecho tantas veces”, expresó. Y agregó que esa catedral fue testigo de sus primeros pasos en el ministerio episcopal al servicio de la Diócesis de Chiclayo.

León XIV había llegado a la ciudad el viernes para reencontrarse con el lugar que marcó su trayectoria religiosa. En 2023 dejó la diócesis para conducir el Dicasterio para los Obispos en el Vaticano. Dos años más tarde, tras la muerte del papa Francisco, fue elegido nuevo líder de la Iglesia católica.

El papa León XIV se despidió este sábado de la ciudad en la que fue obispo. EFE

La agenda del sábado y los próximos días de León XIV en Perú

La jornada continuará en la provincia de Santa Cruz, en la región de Cajamarca, una de las zonas más alejadas de su antigua diócesis. Por la tarde, el Papa viajará a Zaña para cerrar el año jubilar por los 300 años de la canonización de santo Toribio de Mogrovejo.

El domingo 15 se trasladará a Cusco, donde realizará un extenso recorrido en el papamóvil, y por la tarde llegará a Pucallpa para reunirse con representantes de la comunidad.