La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anticipó el ajuste que recibirán los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) en diciembre, de acuerdo a la vigente fórmula de movilidad.

Este jueves, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) confirmó que la inflación de octubre llegó a un 2,2% mensual. Este dato será fundamental para determinar los próximos incrementos de ANSES anclados al IPC.

El aumento también alcanza a los jubilados, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), las Pensiones No Contributivas (PNC) y las asignaciones familiares.

Cuánto aumentaría la AUH en diciembre 2026

La actualización del 2,2% responde a la inflación de octubre, informada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Con este ajuste estimado, el monto general de la AUH pasaría de $ 159.611 por hijo a $ 163.122,44 en diciembre 2026. Mientras que la AUH por hijo con discapacidad será de $ 531.137.

Sin embargo, ANSES retiene el 20% de la prestación hasta que se acredite el cumplimiento de los requisitos correspondientes.

Aumenta la AUH.

Por qué suben las prestaciones en noviembre

El aumento responde a la fórmula de movilidad previsional vigente, que dispone a ctualizaciones mensuales según la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) , con un rezago de dos meses.

Por eso, la inflación de octubre es la que define el incremento de los haberes y las asignaciones que se pagarán en diciembre.

Respecto de los pagos, ANSES precisó que se realizarán conforme al calendario oficial, de acuerdo con el tipo de prestación y la terminación del DNI de cada beneficiario.