La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anticipó el ajuste que recibirán los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) en diciembre, de acuerdo a la vigente fórmula de movilidad.
Este jueves, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) confirmó que la inflación de octubre llegó a un 2,2% mensual. Este dato será fundamental para determinar los próximos incrementos de ANSES anclados al IPC.
El aumento también alcanza a los jubilados, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), las Pensiones No Contributivas (PNC) y las asignaciones familiares.
Cuánto aumentaría la AUH en diciembre 2026
La actualización del 2,2% responde a la inflación de octubre, informada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).
Con este ajuste estimado, el monto general de la AUH pasaría de $ 159.611 por hijo a $ 163.122,44 en diciembre 2026. Mientras que la AUH por hijo con discapacidad será de $ 531.137.
Sin embargo, ANSES retiene el 20% de la prestación hasta que se acredite el cumplimiento de los requisitos correspondientes.
Por qué suben las prestaciones en noviembre
El aumento responde a la fórmula de movilidad previsional vigente, que dispone actualizaciones mensuales según la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC), con un rezago de dos meses.
Por eso, la inflación de octubre es la que define el incremento de los haberes y las asignaciones que se pagarán en diciembre.
Respecto de los pagos, ANSES precisó que se realizarán conforme al calendario oficial, de acuerdo con el tipo de prestación y la terminación del DNI de cada beneficiario.