Oficial y confirmado | ANSES pagará un bono extra de $ 492.000 en, a quiénes beneficia Fuente: Archivo

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) actualizó los montos de las asignaciones familiares y confirmó que, desde mayo de 2026, la Asignación de Pago Único (APU) por Adopción supera los $492.000.

Se trata de un beneficio económico destinado exclusivamente a las personas que hayan concretado legalmente una adopción y cumplan con los requisitos vigentes. A diferencia de otras prestaciones, no es un pago mensual ni un bono extraordinario para todos los beneficiarios, sino una asignación que se cobra por única vez.

APU por Adopción de ANSES: cómo funciona

Este ingreso corresponde a la Asignación por Adopción, una prestación incluida dentro del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF).

Oficial y confirmado | ANSES pagará un bono extra de $ 492.000 en, a quiénes beneficia Fuente: Archivo

A diferencia de otros beneficios, no es un pago mensual, sino un monto extraordinario que se otorga una sola vez y está dirigido a personas que hayan concretado legalmente un proceso de adopción, cuyo objetivo es brindar un respaldo económico en una etapa que implica nuevos gastos y reorganización familiar.

Por su parte, el beneficio se posiciona como uno de los más altos dentro del sistema previsional argentino y se cobra por una sola vez, de modo tal que el cobro no es reiterativo ni mensual como es, por ejemplo, la Asignación Universal por Hijo.

¿Quiénes pueden acceder a las asignaciones de pago único de ANSES?

La prestación social que emite la ANSES denominada como Asignación de Pago Único, ya sea por Matrimonio, Adopción o Nacimiento, se encuentra dirigida exclusivamente a los siguientes grupos de personas:

Trabajadores en relación de dependencia

Personas que se encuentren cobrando por una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART)

Trabajadores por temporada

Trabajadores rurales

Personas que cobren la Prestación por Desempleo

Personas que cobren la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra

Personas que cobren o hayan cobrado la Asignación Universal por Hijo, Hijo con Discapacidad o Asignación por Embarazo

APU por Adopción de ANSES, ¿qué se necesita para acceder?

Requisitos:

En el caso de adopción, el trámite debe realizarse dentro de los 2 meses y 2 años de dictada la sentencia.

En el caso de Asignación Universal por Hijo, por Hijo con Discapacidad o Asignación por Embarazo, haber tenido derecho al cobro de alguna de esas asignaciones durante el mes del nacimiento o adopción.

Los ingresos individuales y del grupo familiar no deben superar los topes máximos vigentes al momento del nacimiento o fecha de la sentencia de adopción.

Documentación: