La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) mantiene vigente un pago único que puede superar los $470.000 y que se acredita según el calendario habitual del organismo, siempre que se cumplan las condiciones específicas del beneficio.

A diferencia de otros refuerzos de alcance general, este monto no corresponde a un bono universal, sino a la Asignación por Adopción, una prestación puntual dentro del sistema de Asignaciones de Pago Único (APU).

De qué se trata el pago de más de $ 470.000

El monto informado corresponde a la Asignación por Adopción, un beneficio de pago único incluido dentro de las APU, que también contemplan las asignaciones por nacimiento y matrimonio, aunque con valores inferiores.

En el caso de la adopción, se trata del importe más alto dentro del esquema y se actualiza periódicamente según la movilidad previsional, ubicándose actualmente en torno a los $476.000.

Quiénes pueden acceder

Este beneficio está dirigido a personas que hayan concretado una adopción y formen parte del sistema formal. Pueden solicitarlo:

Trabajadores en relación de dependencia.

Monotributistas.

Titulares de asignaciones familiares.

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En todos los casos, es obligatorio acreditar la adopción y cumplir con los límites de ingresos establecidos por ANSES.

Requisitos para cobrar la asignación

Para acceder al pago, el organismo exige cumplir con una serie de condiciones:

Tener los datos personales y del grupo familiar actualizados.

Presentar la documentación que respalde la adopción.

Respetar los topes de ingresos vigentes.

Realizar el trámite dentro del plazo establecido.

En el caso de empleados, además, el empleador debe haber realizado los aportes correspondientes.

Cuándo se cobra y hasta cuándo se puede solicitar

Una vez aprobado el trámite, el dinero se deposita según el calendario habitual de pagos de ANSES. Quienes ya tengan la asignación validada pueden cobrar dentro del mismo mes, de acuerdo con la terminación del DNI.

El organismo establece un plazo máximo de dos años desde que la adopción queda firme en términos legales. Es decir, hay 24 meses para iniciar el trámite, pasado ese tiempo, ya no se puede acceder al beneficio.

Este pago no es universal ni automático. Solo corresponde a quienes hayan atravesado un proceso de adopción y cumplan con todos los requisitos.

Por eso, antes de iniciar la gestión, ANSES recomienda verificar que los datos estén correctamente cargados y contar con toda la documentación necesaria, lo que puede agilizar la aprobación y el cobro.