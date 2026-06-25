Los scones de limón son una alternativa simple, rica y rendidora para quienes quieren preparar algo casero sin pasar demasiado tiempo en la cocina. Con una textura tierna por dentro, una superficie apenas crocante y un perfume cítrico irresistible, esta receta se convierte en una gran opción para acompañar el mate, un té o un café.

A diferencia de otras preparaciones dulces, estos scones no requieren técnicas complejas ni demasiados ingredientes. La clave está en trabajar la masa lo justo, usar manteca fría y sumar ralladura de limón para lograr ese sabor fresco que los distingue.

Ingredientes para hacer scones de limón caseros

Para preparar esta receta se necesitan 2 tazas de harina de trigo, 1/3 de taza de azúcar, 1 cucharada de polvo de hornear, 1/2 cucharadita de sal, 1/2 taza de manteca fría, 1 huevo, 1/2 taza de leche y la ralladura de un limón. Este último ingrediente es clave porque aporta frescura, perfume y sabor natural sin necesidad de sumar más azúcar.

Cómo preparar scones de limón paso a paso

Antes de comenzar, hay que precalentar el horno a 200 grados. En un bowl, mezclar la harina, el azúcar, el polvo de hornear y la sal. Luego, incorporar la manteca fría cortada en cubos y deshacerla con las manos hasta conseguir una preparación arenosa.

Después, agregar la ralladura de limón, el huevo batido y la leche. Es importante integrar todo con movimientos suaves y sin amasar de más, porque trabajar demasiado la masa puede hacer que los scones pierdan su textura liviana y queden más duros.

Una vez lista la masa, colocarla sobre una superficie apenas enharinada y estirarla con cuidado. Luego, cortar los scones del tamaño deseado y acomodarlos en una placa para horno, dejando un poco de espacio entre cada uno. La cocción lleva entre 15 y 20 minutos, o hasta que estén dorados.

El truco para que los scones queden más sabrosos

El secreto para lograr un buen resultado está en cuidar dos detalles: no amasar demasiado y usar una buena ralladura de limón. Cuando la cáscara queda fina y homogénea, se distribuye mejor en la masa y permite que cada bocado tenga aroma y sabor equilibrado. Para conseguir esa textura pareja, un rallador como el de Hudson puede ser un buen aliado en la cocina diaria.

Además de utilizarse en esta preparación, la ralladura de limón es muy versátil y puede incorporarse en budines, galletitas, tortas, cremas, aderezos o ensaladas. Gracias a su aporte natural, permite sumar un toque cítrico intenso sin abusar del azúcar ni de endulzantes artificiales. Así, los scones de limón se convierten en una alternativa práctica, económica y deliciosa para disfrutar en cualquier momento del día.