El contexto global se torna más volátil y desafiante para los activos financieros locales debido a que ahora el Mercado ahora espera subas de tasas de la Fed.

Tal giro en las expectativas esto provocó un rally en las tasas de interés de EEUU y una suba en el dólar a nivel global.

Esto genera presión sobre tipo de cambio en argentina y sobre el riesgo país local. La atención ahora se centra sobre el posible regreso de la Argentina a los mercados de deuda global.

Analizamos cuál es el potencial de los bonos en dólares y los factores que afectan a la deuda local con Matias Waitzel, socio de AT Inversiones, Mariano Salvatori, director de BT Securities y Juan Solá, head de research de BT Securities.