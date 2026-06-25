El Mundial 2026 es más caro que el de Qatar 2022 para los argentinos que deciden asistir personalmente a ver la Copa del Mundo. Los análisis comparativos reflejan que este campeonato del mundo que organizan Estados Unidos, México y Canadá promete ser el más caro de la historia hasta ahora.

Un cálculo realizado sobre la base de los costos proyectados para seguir a la Argentina hasta una eventual final muestra que la experiencia podría demandar cerca de u$s 31.000 por persona, frente a los aproximadamente u$s 15.000 que se requirieron en Qatar 2022 para quienes acompañaron al equipo de Lionel Scaloni durante toda la competencia. La diferencia de unos u$s 16.000 equivale a un aumento del 106,7%, o sea que cuesta más del doble que en el anterior Mundial.

Claro que esos precios contemplan gastos en entradas, vuelos, hoteles, transporte interno y otros costos asociados. Y esta vez no es menor el dato de que la cifra incluye los desplazamientos entre distintas ciudades sede dado que se juega entre tres países, un factor que fue mucho menor en Qatar 2022 debido a la concentración geográfica del torneo en una sola nación.

Qatar fue el Mundial más compacto de la historia. Los ocho estadios estaban ubicados en un radio de menos de 80 kilómetros y muchos hinchas pudieron alojarse en un único hotel durante todo el torneo. El escenario de 2026 es completamente distinto dado que la Copa del Mundo se disputa en 16 ciudades distribuidas entre Estados Unidos, Canadá y México. Dependiendo del recorrido de la Selección, los aficionados deberán sumar varios vuelos internos, traslados terrestres y nuevas reservas hoteleras.

Además, las entradas han tenido aumentos récord. La FIFA implementó un sistema de precios dinámicos que ajusta los valores según la demanda, una modalidad similar a la utilizada por las aerolíneas y las plataformas de venta de entradas para recitales.

Entradas más caras

Así mientras en fase de grupos el precio de 2022 era de u$s 11 por entrada, este año es de u$s 100. Las de octavos de final hace cuatro años valían unos u$s 19 y en este 2026 el precio es de u$s 220. Para ir a ver los partidos de cuartos de final el tiket costaba u$s 82 en Qatar y ahora vale u$s 410. En tanto, para la final el precio de la entrada era de u$s 206 la vez pasada y hoy es de 2030 dólares. La más barata para la final cuesta casi diez veces más que la de la definición entre Argentina y Francia en Lusail.

Ni hablar del dato del que todos hablan por estas hora: en la reventa, las entradas para ver a la Argentina en la próxima fase ya valen 800% más que su precio original.

A eso hay que sumarle el hecho de que las principales sedes estadounidenses, como Nueva York, Miami, Los Ángeles, Seattle o San Francisco, presentan tarifas hoteleras considerablemente más elevadas que las registradas en Qatar 2022. Además, se espera que la expectativa de millones de visitantes internacionales vaya presionando aún más los precios durante las semanas del torneo.

Más partidos

Otro dato importante es que este Mundial 2026 es el primero con 48 selecciones y 104 partidos, frente a los 64 encuentros de Qatar. Para los aficionados que quieran seguir el recorrido completo de una selección candidata al título, esto implica más días de viaje, más noches de alojamiento y mayores gastos de movilidad.

Así, con entradas que en algunos casos aumentaron hasta 10 veces respecto de Qatar y una logística mucho más compleja, el Mundial 2026 aparece como el más caro de la historia para los hinchas. Para los argentinos, seguir a la Selección hasta una hipotética final podría demandar unos u$s 31.000, un gasto que supera en más de 100% al necesario para acompañar al equipo campeón del mundo en Qatar.

Se trata de un Mundial bastante más exclusivo, pese a estar más cerca de la Argentina. La expansión teritorial del torneo eleva considerablemente el costo para quienes quieren vivir la experiencia desde las tribunas.