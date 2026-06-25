El fabricante Asus anunció la llegada al mercado argentino de la nueva Zenbook A16 (UX3607), una notebook orientada a profesionales, creadores de contenido y usuarios que buscan combinar portabilidad, autonomía y capacidades de inteligencia artificial en un mismo equipo.

El modelo se destaca por incorporar una pantalla de 16 pulgadas en un chasis de apenas 1,2 kilogramos de peso, además de un procesador Snapdragon X2 Elite Extreme con una unidad de procesamiento neuronal (NPU) dedicada para tareas de IA.

Una notebook de 16 pulgadas que apuesta por la movilidad

Uno de los aspectos más llamativos de la Zenbook A16 es su combinación de pantalla amplia y bajo peso. Según Asus, se trata de la notebook de 16 pulgadas más liviana que ha desarrollado la compañía hasta el momento.

Para lograrlo, el fabricante utiliza un material denominado Ceraluminum en el chasis del equipo. La empresa asegura que este compuesto es un 30% más ligero y hasta tres veces más resistente que los metales utilizados tradicionalmente en este tipo de dispositivos.

La propuesta apunta a usuarios que necesitan una superficie de trabajo más grande sin resignar facilidad de transporte, una característica especialmente valorada por quienes trabajan en movimiento o viajan con frecuencia.

Procesador Snapdragon y funciones de inteligencia artificial

La Zenbook A16 incorpora el procesador Snapdragon X2 Elite Extreme de 18 núcleos, desarrollado por Qualcomm, junto con una NPU capaz de alcanzar 80 TOPS de rendimiento para tareas de inteligencia artificial.

Esta configuración permite ejecutar funciones vinculadas a la plataforma Copilot+ PC de Microsoft, entre ellas herramientas para localizar archivos más rápidamente, asistencia basada en IA y funciones de edición de imágenes.

Además de las tareas tradicionales de productividad, la computadora está preparada para aprovechar aplicaciones que utilizan procesamiento local de inteligencia artificial, reduciendo la dependencia de servicios en la nube para determinadas operaciones.

Pantalla OLED 3K y más de 21 horas de batería

En el apartado multimedia, la notebook incorpora una pantalla Asus Lumina OLED de 16 pulgadas con resolución 3K y tasa de refresco de 120 Hz.

Según la compañía, el panel alcanza un brillo máximo de 1.100 nits en contenido HDR. El equipo también incluye un sistema de seis parlantes compatible con Dolby Atmos para reproducción de audio.

Otro de los puntos destacados es la autonomía. ASUS afirma que la Zenbook A16 puede superar las 21 horas de uso con una sola carga, una cifra que apunta a cubrir jornadas laborales completas o viajes prolongados sin necesidad de recurrir al cargador.

Conectividad sin adaptadores

A pesar de su diseño delgado, la notebook mantiene una selección de puertos físicos que evita depender exclusivamente de adaptadores externos.

Entre ellos se incluyen dos puertos USB4, un USB 3.2 Gen 2 Tipo A, salida HDMI 2.1, lector de tarjetas SD y conector combinado para auriculares y micrófono.

La configuración permite conectar hasta tres pantallas externas de manera simultánea, una característica orientada a usuarios que trabajan con múltiples monitores.

Precio y disponibilidad en Argentina

La Asus Zenbook A16 (UX3607) ya se encuentra disponible en Argentina a través de la tienda oficial de Asus en Mercado Libre.

El precio sugerido de lanzamiento es de $ 4.399.999.

La configuración anunciada para el mercado local incluye el procesador Qualcomm Snapdragon X2 Elite Extreme, 48 GB de memoria RAM, 1 TB de almacenamiento SSD PCIe 4.0 y la pantalla OLED de 16 pulgadas con resolución 3K y frecuencia de actualización de 120 Hz.