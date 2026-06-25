En esta noticia La lectura que Bill Gates recomienda para aprender a alcanzar el éxito en la vida.

Bill Gates es una figura de gran repercusión en el ámbito global cuyas recomendaciones son siempre apreciadas. Su considerable conocimiento y experiencia lo convierten en un paradigma de éxito y recientemente ha compartido uno de sus secretos.

En ocasión de su cumpleaños, el cofundador de Microsoft reflexionó sobre los logros en la vida y la manera en que estos pueden contribuir a la creación de un mundo mejor. En su blog GatesNotes, el magnate recomendó uno de sus libros preferidos, el cual, según él, representa la clave del éxito.

La lectura que Bill Gates recomienda para aprender a alcanzar el éxito en la vida.

Bill Gates es un fanático de la lectura, que en su blog, no solo habla de tecnología, sino que también recomienda libros, reflexiona sobre el impacto que estos le causaron y comparte las lecciones que aprendió.

El libro que recomienda Bill Gates para ser exitoso en la vida. (GatesNotes)

Se trata de “The Road to Character” de David Brooks. Este libro alcanzó el número uno de la lista de Bestsellers del New York Times y, según Amazon, es un libro que ayuda a analizar los principios y valores de cada uno y cómo estos pueden ayudar a tener una vida más exitosa y plena.

El libro se centra en la figura de “Los dos Adams”, nombre con el cual Bill Gates tituló su nota en el blog.

“‘Adán I es el lado ambicioso y orientado a la carrera de nuestra naturaleza y quiere tener un alto estatus y ganar victorias’. Adán II, por el contrario, está más centrado en lo interno. ‘Adán II quiere tener un carácter interior sereno, un sentido tranquilo pero sólido del bien y del mal, no solo para hacer el bien, sino para ser bueno’”, escribe el magnate.

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En cuanto a su vida, Gates escribe en su blog que no entiende el dónde termina y dónde comienza el límite entre Adán I y Adán II:

“Se podría argumentar que mi trabajo con Microsoft fue un caso clásico de construcción de currículum de Adán I. Pero encontré una profunda satisfacción en ese trabajo, no porque lograra un éxito material más allá de mis expectativas más descabelladas, sino porque pude ayudar a construir un gran equipo y ser parte de una nueva industria que liberó el potencial de las personas de todo el mundo.”

Para concluir su nota en el blog, el empresario y filántropo cita al novelista Frederick Buechner: “¿En qué puntos mis talentos y mi profunda alegría satisfacen la profunda necesidad del mundo?”.

Según él, esta pregunta puede ayudar a meditar sobre el rol de cada uno en el mundo, “prestar más atención a nuestros vecinos” y escuchar la voz de Adán I.