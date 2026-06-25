El ministro de Economía, Luis Caputo, propuso crear un fondo para impulsar el crédito hipotecario que podría potenciarse con recursos de organismos multilaterales y del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de ANSES, en un intento por reactivar el financiamiento para la compra de viviendas.

Así lo expuso ante el sector de la construcción, donde dejó una propuesta: que las empresas se unan para financiar proyectos. Él, a su turno, buscaría la forma de potenciarlos.

Lo hizo en la exposición internacional de la construcción y la vivienda (BATEV) que se realizó en La Rural, que reunió desde desarrolladores hasta proveedores de la construcción, con fuerte presencia de compañías chinas que contaron hasta un “pabellón” propio, en el que ofrecían desde ascensores hasta picaportes. De los 220 expositores, 49 eran empresas chinas.

Allí, Caputo repasó los principales indicadores de la actividad económica y planteó el por qué confía en que se está ante un cambio de modelo apalancado en la exportación, que puede impulsar el crecimiento, que se vería potenciado si el sector privado invierte.

El ministro de Economía Luis Caputo puso el foco en el crédito hipotecario BATEV

Fue en este contexto que se hizo eco de un reclamo que el sector viene impulsado sobre instrumentos para impulsar el crédito.

Consultado por el crédito hipotecario, el ministro destacó que es quizás “lo más importante” para el sector, pero que se deben dividir lo conocido como obra pública, que buscan volcar a manos de los privados, en particular vía las licitaciones de la red de concesiones viales, y los desarrollos privados.

“Para los desarrollos, el crédito es fundamental y tenemos dos opciones: una es la de los bancos y la otra es el mercado de capitales. Estamos intentado con las dos”, planteó el ministro.

Antes de eso, atendió una problemática que gana terreno: la morosidad. “Como están dadas las regulaciones, es un atajo a lo que no pueden hacer los bancos. Hoy volvieron a actuar de bancos, algo que hacia mucho no hacían, y ahora tienen una mora bastante alta. ¿Y cómo la recuperan? Cargan más tasas a todos. Un poco todos estamos pagando la mora de los bancos. Eso se va a limpiar y el crédito va a ganar fuerza”.

En este contexto, explicó que el mercado de capitales juega un rol fundamental en este escenario, sobre todo en el crédito en dólares: “Los bancos tienen una regulación que no les permite prestar dólares a los que no lo generan, y por ahora no se desarrolla ese escenario, que si se podría a través del mercado de capitales”.

Así, planteó que existen distintas posibilidades para financiar proyectos, porque las restricciones se implementan solo a los depósitos, pero se podrían emitir obligaciones negociables para destinar los fondos al crédito hipotecario o crear un fondo para financiar créditos.

“Tenemos la forma de desarrollar esto. Pero júntense, armen un fondo inmobiliario entre seis o siete bancos o sociedades de bolsa. Si hacen eso, puedo conseguir multiplicar eso con plata de organismos multilaterales, o se podría hacer con fondos del Fondo de Garantías de Sustentabilidad (FGS de ANSES)”, sumó.

Puntos de Infonavit: cambian para siempre y ya no será necesario un cónyuge o familiar para sacar un crédito hipotecario. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Allí explicó que se podrían apalancar los créditos con una sociedad público privada y el aval de organismos multilaterales que den fuerza y respaldo al instrumento.

“Es algo lograble, mi recomendación es que, más que hacer esfuerzos individuales, que armen algo grande y nosotros lo hacemos bastante más grande”, remató Caputo, que agregó que hay una oportunidad para el crédito en dólares con tasas mas convenientes que las actuales en pesos. “Está la materia prima, pero si no le ofrecemos productos, no los vamos a tentar”, dijo en referencia a los dólares en el colchón.