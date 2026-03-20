De cara al cronograma de pagos de abril, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el pago de un bono de casi $ 630.000 para un grupo de beneficiarios que cumplan con una serie de requisitos. En continuidad con el calendario de liquidación, el organismo previsional definió estos incrementos en base al último Índice de Precios al Consumidor (IPC) que dio a conocer el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), correspondiente a febrero 2026. El aumento será del 2,9% para las jubilaciones, pensiones y demás prestaciones sociales. Asimismo, un grupo de beneficiarios de la AUH recibirá además un refuerzo adicional. Para poder cobrar este refuerzo económico de ANSES, los beneficiarios deben acumular las siguientes prestaciones: De esta forma, los titulares de ANSES que reciban estas cuatros asignaciones familiares cobrarán en diciembre un total de $ 626.800. El Complemento leche, creado por la Ley 27.611, es una prestación no contributiva que forma parte del Plan de los 1000 Días, una política pública nacional que promueve el cuidado integral de la salud durante el embarazo y la primera infancia. Volver al Trabajo, también conocido como exPotenciar Trabajo, apunta a quienes tienen posibilidades de capacitarse o integrarse nuevamente al mercado laboral. Desde este año, algunas familias con niños de hasta 5 años pueden cobrar el 100% de la AUH sin retenciones. Para que esto ocurra, el Ministerio de Salud debe registrar automáticamente los controles médicos y el esquema de vacunación, lo que permite que el organismo previsional liquide el beneficio completo sin esperar la presentación de la Libreta. Por otro lado, el Complemento Leche del Plan 1000 Días, destinado a titulares de AUH con hijos de hasta tres años, también se actualizaría con el mismo índice.