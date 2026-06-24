Luego de más de un mes de la reunión que mantuvo el ministro de Economía, Luis Caputo, con un grupo de contadores, el Gobierno aún no envió el proyecto que introduce modificaciones a la Ley de Inocencia Fiscal, con la que busca captar los denominados “dólares del colchón”.

Sin embargo, a raíz del ruido que generó en la opinión pública la adhesión al Régimen Simplificado de Ganancias (RSG) del jefe de Gabinete, Manuel Adorni —investigado por presunto enriquecimiento ilícito—, así como la de otros funcionarios y exfuncionarios del Ejecutivo, ingresaron al Congreso dos proyectos que buscan limitar algunos beneficios de la Ley 27.799.

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