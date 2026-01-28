ANSES confirmó el aumento de febrero en las Asignaciones familiares: ¿cuánto se cobra?

La Administración Nacional de la Seguridad Social oficializó un ajuste del 2,85% que regirá desde febrero y que actualizará todas las prestaciones del sistema de asignaciones familiares.

El incremento se define por el índice de inflación mensual del INDEC y forma parte del esquema de actualización automática que estableció el Gobierno para 2026.

El ajuste alcanza a trabajadores en relación de dependencia, monotributistas, jubilados, pensionados, titulares de AUH y AUE, beneficiarios de pensiones no contributivas, quienes reciben la Prestación por Desempleo y titulares de la PUAM.

El aumento replica el mismo porcentaje aplicado a las jubilaciones, ya que ambas prestaciones siguen el mismo mecanismo de movilidad.

¿Cómo quedan los montos de AUH y Asignación por Embarazo en febrero?

Con el nuevo incremento, los valores de referencia pasan a ser los siguientes:

Asignación Universal por Hijo (AUH): $ 129.082,71

Asignación por Embarazo (AUE): $ 121.818,42

ANSES recordó que cada mes se paga el 80% del beneficio, mientras que el 20% restante se libera después de presentar la Libreta con los controles de salud, vacunación y educación.

Asignaciones familiares por hijo y prenatal: montos según ingresos

Para los trabajadores registrados y monotributistas con ingresos familiares de hasta $ 999.482, la asignación por hijo y prenatal queda en:

$ 64.554 a nivel general

Más de $ 139.000 en zonas diferenciales, según la región del país

Hijos con discapacidad: nuevos valores por zona

El aumento también se aplica a la asignación por hijo con discapacidad, que ahora va de:

$93.844 como mínimo para monotributistas.

Hasta $210.186, con montos más altos en las zonas 2, 3 y 4 del país

Pagos únicos: nacimiento, adopción y matrimonio

Los montos de los pagos únicos suben en febrero y quedan así:

Nacimiento: $ 75.246

Adopción: $ 449.888

Matrimonio: $ 112.668

ANSES también actualiza los topes de ingresos para cobrar asignaciones

La resolución publicada por el organismo ajustó los límites para acceder al sistema.Si uno de los integrantes del grupo familiar supera $2.646.379, el hogar queda excluido del cobro, aunque la suma total de ingresos no supere el tope general.

Ayuda Escolar Anual: cuánto se paga en 2026

El organismo también modificó el valor de la Ayuda Escolar, que ahora es de:

$ 42.039 a nivel nacional

Hasta $ 83.797 en zonas diferenciales

Este beneficio se paga en marzo de forma masiva y su actualización es anual.

¿A quiénes alcanza el aumento del 2,85%?

El incremento se aplica a:

Trabajadores registrados

Monotributistas de todas las categorías

Jubilados y pensionados

Beneficiarios de la Prestación por Desempleo

Titulares de AUH y AUE

Pensiones no contributivas

El ajuste se implementa bajo el Decreto 274/24, que ordena actualizaciones mensuales según el IPC con dos meses de rezago.