Este sábado, 13 de junio de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Nocturna. A la cabeza salió el 1248 (Muerto que habla).

Resultados de la quiniela de Montevideo del sábado 13 de junio

1° 1248 11° 2038 2° 7728 12° 3144 3° 2801 13° 9430 4° 9165 14° 2072 5° 0199 15° 4765 6° 6870 16° 9141 7° 2911 17° 8848 8° 6388 18° 6045 9° 2239 19° 9652 10° 0917 20° 3860

¿Qué significa soñar con Muerto que habla?

Soñar con un muerto que habla suele reflejar mensajes pendientes, duelo no resuelto o necesidad de cerrar ciclos. A veces es tu voz interior pidiéndote atender un asunto importante.

Si el tono del mensaje es sereno, indica guía o reconciliación; si es inquietante, señala culpas, miedos o advertencias sobre decisiones actuales. La clave está en lo que dice y en cómo te sientes en el sueño.

Recomendación para los jugadores

Apostar en instantes de crisis emocional puede llevar a decisiones arrebatos. Por eso, es importante evitar el juego cuando hay angustia, estrés o ansiedad.

Además es importantel que la actividad no interfiera en los vínculos con familiares o amigos. Si se detectan señales de pérdida de control, es clave pedir ayuda a tiempo.