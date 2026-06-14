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Este sábado, 13 de junio de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Nocturna. A la cabeza salió el 1248 (Muerto que habla).

Resultados de la quiniela de Montevideo del sábado 13 de junio

 124811° 2038
 2°772812° 3144
 3°280113° 9430
 4°916514° 2072
 5°019915° 4765
 6°687016° 9141
 7°291117° 8848
 8°638818° 6045
 9°223919° 9652
 10°091720° 3860

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¿Qué significa soñar con Muerto que habla?

Soñar con un muerto que habla suele reflejar mensajes pendientes, duelo no resuelto o necesidad de cerrar ciclos. A veces es tu voz interior pidiéndote atender un asunto importante.

Si el tono del mensaje es sereno, indica guía o reconciliación; si es inquietante, señala culpas, miedos o advertencias sobre decisiones actuales. La clave está en lo que dice y en cómo te sientes en el sueño.

Recomendación para los jugadores

Apostar en instantes de crisis emocional puede llevar a decisiones arrebatos. Por eso, es importante evitar el juego cuando hay angustia, estrés o ansiedad.

Además es importantel que la actividad no interfiera en los vínculos con familiares o amigos. Si se detectan señales de pérdida de control, es clave pedir ayuda a tiempo.