A partir de febrero de 2026, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicará un nuevo esquema de pagos basado en la movilidad mensual y el ajuste del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM).

Sin embargo, para un grupo específico de beneficiarios, el recibo de haberes vendrá con una novedad: no se liquidará el tradicional “complemento” por el 82% móvil.

¿Por qué no hay plus para jubilados con aportes?

La Ley 24.241, en su artículo 125 bis, garantiza que los jubilados con 30 años de aportes efectivos (sin moratoria) deben percibir al menos el 82% del salario mínimo.

Con la reciente Resolución 9/2025 de la Secretaría de Trabajo, el salario mínimo se fijó en $346.800 para febrero. Al realizar el cálculo:

El 82% de ese monto es $284.376.

La jubilación mínima de ANSES para febrero es de $359.254,35.

Al ser el haber mínimo previsional superior al 82% del salario mínimo, no corresponde pagar ningún suplemento adicional, ya que el piso legal ya está cubierto y superado por la propia jubilación básica.

¿Cuánto cobro en febrero de 2026?

A pesar de la ausencia de este plus, el Gobierno ratificó la continuidad del refuerzo de ingresos.

Así quedan las escalas para el segundo mes del año:

Concepto Monto en febrero Jubilación mínima (haber base) $359.254,35 Bono extraordinario $70.000,00 Total a cobrar (Mínima) $429.254,35 Jubilación máxima $2.417.441,63

Los jubilados que superan la mínima pero no alcanzan los $429.254,35 cobrarán un bono proporcional hasta llegar a esa cifra.

Calendario de pagos JUBILADOS de ANSES: febrero 2026

Es importante tener en cuenta que el calendario se ve afectado por los feriados de Carnaval (16 y 17 de febrero).

Jubilados que no superan el haber mínimo

DNI terminados en 0: 9 de febrero

DNI terminados en 1: 10 de febrero

DNI terminados en 2: 11 de febrero

DNI terminados en 3: 12 de febrero

DNI terminados en 4: 13 de febrero

(Interrupción por feriados)

DNI terminados en 5: 18 de febrero

DNI terminados en 6 y 7: 19 de febrero

DNI terminados en 8 y 9: 20 de febrero

Los jubilados que superan la mínima comienzan a cobrar a partir del lunes 23 de febrero (DNI 0 y 1) hasta el viernes 27 de febrero.