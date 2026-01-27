El calendario de ANSES para diciembre.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó un nuevo aumento para jubilados y pensionados en febrero 2026.

El porcentaje de recomposición será del 2,84% , en línea con el último dato de inflación que dio a conocer el INDEC, correspondiente a diciembre de 2025.

Aumento confirmado: cuánto cobran los jubilados en febrero 2026

Con la suba efectiva, los adultos mayores pasarán a cobrar los siguientes montos:

Jubilación mínima: $ 359.219,42

Jubilación mínima con bono: $ 429.219,42

Jubilación máxima: $ 2.358.940,75

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $ 287.375,54

PUAM con bono: $ 357.375,54

Pensiones no contributivas: $ 251.453,59

Pensiones no contributivas con bono: $ 321.453,59

Pensión para madres de siete hijos: $ 359.219,42

Pensión para madres de siete hijos con bono: $ 429.219,42

¿Cuándo se cobran las jubilaciones y pensiones en febrero de 2026?

El calendario de pagos oficial se dará a conocer en los próximos días. Sin embargo, se prevé que mantenga el esquema habitual:

Jubilaciones y pensiones mínimas: desde la segunda semana del mes

Haberes superiores: a partir de la tercera semana

El cronograma se organiza según la terminación del DNI de cada beneficiario

¿Qué sistema de movilidad rige los aumentos de ANSES en 2026?

Las actualizaciones mensuales se aplican según el Decreto 274/2024, que reemplazó el esquema de aumentos trimestrales.

Desde abril de 2024, los haberes previsionales se ajustan todos los meses en función de la inflación de dos meses previos, con el objetivo de reducir el atraso frente a la suba de precios.