La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó una nueva suba para los jubilados y pensionados. De esta manera, habrá un nuevo valor para la jubilación mínima en el calendario de pagos de febrero.

Cuánto cobran los jubilados en febrero

El aumento será de 2,84% para los adultos mayores, porcentaje que proviene de la inflación de diciembre. De esta manera, junto con el bono de refuerzo, los montos quedarán de la siguiente manera:

  • Jubilación mínima: $ 359.254,35
  • Jubilación mínima con bono: $ 429.254,35
  • Jubilación máxima: $ 2.417.441,63
  • Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $ 287.403,48
  • PUAM con bono: $ 357.403,48
  • Pensiones no contributivas: $ 251.453,59
  • Pensiones no contributivas con bono: $ 321.453,59
  • Pensión para madres de siete hijos: $ 359.219,42
  • Pensión para madres de siete hijos con bono: $ 429.219,42
Aumentos de ANSES: cuánto cobrarán los jubilados y pensionados en febrero de 2026 con el bono. Foto: Shutterstock
Cuándo cobran los jubilados en diciembre

ANSES publicó el calendario de pagos de diciembre:

Jubilados y pensionados de la mínima

  • Lunes 9: DNI terminados en 0
  • Martes 10: DNI terminados en 1
  • Miércoles 11: DNI terminados en 2
  • Jueves 12: DNI terminados en 3
  • Viernes 13: DNI terminados en 4
  • Miércoles 18: DNI terminados en 5
  • Jueves 19: DNI terminados en 6
  • Jueves 19: DNI terminados en 7
  • Viernes 20: DNI terminados en 8
  • Viernes 20: DNI terminados en 9

Jubilados y pensionados que cobran más de la mínima

  • Lunes 23: DNI terminados en 0 y 1
  • Martes 24: DNI terminados en 2 y 3
  • Miércoles 25: DNI terminados en 4 y 5
  • Jueves 26: DNI terminados en 6 y 7
  • Viernes 27: DNI terminados en 8 y 9