Una buena de ANSES: entregarán un plus de $ 104.000 en noviembre a todas estas personas

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el aumento de la jubilación mínima en febrero de 2026 y publicó los nuevos montos.

A través de la Resolución 21/2026 publicado en el Boletín Oficial, estableció que la suba será del 2,84%, en línea con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado en diciembre de 2025.

La medida fija los importes mínimos y máximos de la remuneración imponible, así como también el monto mínimo y máximo de los haberes mensuales de las prestaciones pertenecientes al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

El ajuste alcanza a todas las prestaciones previsionales y sociales de la ANSES .

Sube la jubilación mínima: monto confirmado para febrero 2026

El aumento confirmado para febrero es del 2,84%, en línea con la variación del IPC de diciembre. Este porcentaje se aplica sobre los haberes vigentes de enero y se cobra con los pagos del segundo mes del año.

Con esta actualización, la jubilación mínima pasa a $ 359.254,35. Y si el Gobierno confirma la continuidad del bono extraordinario de $ 70.000, el haber mínimo ascenderá a $ 429.254,35 en febrero de 2026.

Este adicional tiene impacto directo en los ingresos de jubilados y pensionados que perciben los montos más bajos.

En tanto, el haber máximo vigente a partir del mes de febrero de 2026, será de $ 2.417.441,63 .

El calendario anses de diciembre Fuente: Shutterstock S.Toey

¿Cómo quedan las jubilaciones y pensiones de ANSES tras el aumento?

El aumento del 2,84% se extiende a todo el universo de prestaciones previsionales. Los valores actualizados para febrero de 2026 son los siguientes:

Jubilación mínima: $ 359.254,35

Jubilación mínima con bono: $ 429.254,35

Jubilación máxima: $ 2.417.441,63

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $ 287.403,48

PUAM con bono: $ 357.403,48

Pensiones no contributivas: $ 251.453,59

Pensiones no contributivas con bono: $ 321.453,59

Pensión para madres de siete hijos: $ 359.219,42

Pensión para madres de siete hijos con bono: $ 429.219,42

¿Qué pasa con la AUH y las asignaciones familiares en febrero de 2026?

Las asignaciones sociales también se actualizan con el mismo porcentaje. Los nuevos valores son:

Asignación Universal por Hijo (AUH): $ 129.082,71

AUH por discapacidad: $ 420.312,22

Asignación Familiar por Hijo (primer rango): $ 64.547,52

Asignación por embarazo: $ 121.818,42

80% mensual

20% anual sujeto a la presentación de libretas

¿Cuándo se cobran las jubilaciones y pensiones en febrero de 2026?

El calendario de pagos oficial se dará a conocer en los próximos días. Sin embargo, se prevé que mantenga el esquema habitual:

Jubilaciones y pensiones mínimas: desde la segunda semana del mes

Haberes superiores: a partir de la tercera semana

El cronograma se organiza según la terminación del DNI de cada beneficiario