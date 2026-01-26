En esta noticia

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el aumento de la jubilación mínima en febrero de 2026 y publicó los nuevos montos.

A través de la Resolución 21/2026 publicado en el Boletín Oficial, estableció que la suba será del 2,84%, en línea con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado en diciembre de 2025.

La medida fija los importes mínimos y máximos de la remuneración imponible, así como también el monto mínimo y máximo de los haberes mensuales de las prestaciones pertenecientes al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

El ajuste alcanza a todas las prestaciones previsionales y sociales de la ANSES .

Sube la jubilación mínima: monto confirmado para febrero 2026

El aumento confirmado para febrero es del 2,84%, en línea con la variación del IPC de diciembre. Este porcentaje se aplica sobre los haberes vigentes de enero y se cobra con los pagos del segundo mes del año.

Con esta actualización, la jubilación mínima pasa a $ 359.254,35. Y si el Gobierno confirma la continuidad del bono extraordinario de $ 70.000, el haber mínimo ascenderá a $ 429.254,35 en febrero de 2026.

Este adicional tiene impacto directo en los ingresos de jubilados y pensionados que perciben los montos más bajos.

En tanto, el haber máximo vigente a partir del mes de febrero de 2026, será de $ 2.417.441,63.

El calendario anses de diciembre
¿Cómo quedan las jubilaciones y pensiones de ANSES tras el aumento?

El aumento del 2,84% se extiende a todo el universo de prestaciones previsionales. Los valores actualizados para febrero de 2026 son los siguientes:

  • Jubilación mínima: $ 359.254,35
  • Jubilación mínima con bono: $ 429.254,35
  • Jubilación máxima: $ 2.417.441,63
  • Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $ 287.403,48
  • PUAM con bono: $ 357.403,48
  • Pensiones no contributivas: $ 251.453,59
  • Pensiones no contributivas con bono: $ 321.453,59
  • Pensión para madres de siete hijos: $ 359.219,42
  • Pensión para madres de siete hijos con bono: $ 429.219,42

¿Qué pasa con la AUH y las asignaciones familiares en febrero de 2026?

Las asignaciones sociales también se actualizan con el mismo porcentaje. Los nuevos valores son:

  • Asignación Universal por Hijo (AUH): $ 129.082,71
  • AUH por discapacidad: $ 420.312,22
  • Asignación Familiar por Hijo (primer rango): $ 64.547,52
  • Asignación por embarazo: $ 121.818,42
  • 80% mensual
  • 20% anual sujeto a la presentación de libretas
¿Cuándo se cobran las jubilaciones y pensiones en febrero de 2026?

El calendario de pagos oficial se dará a conocer en los próximos días. Sin embargo, se prevé que mantenga el esquema habitual:

  • Jubilaciones y pensiones mínimas: desde la segunda semana del mes
  • Haberes superiores: a partir de la tercera semana
  • El cronograma se organiza según la terminación del DNI de cada beneficiario
20,000 thousand argentine pesos. New banknotes Argentina. Financial business concept, close up
20,000 thousand argentine pesos. New banknotes Argentina. Financial business concept, close upFuente: ShutterstockAndrzej Rostek

