El Gobierno de Javier Milei, a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), informó que un grupo de titulares podrían ser dados de baja del cobro de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de todas las prestaciones del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) durante el calendario de pagos de febrero.

Como el organismo previsional hizo oficial, mediante la Resolución 23/2026, el aumento del 2,8% que toma como base la inflación de diciembre y se aplica en todas las prestaciones, también habrá un cambio en los requisitos para cobrar en el segundo mes del año.

ANSES: cambia un requisito clave para cobrar en febrero

Los beneficiarios de la asignación deben cumplir una serie de requisitos mes a mes para poder cobrar. Desde la página oficial del organismo previsional, informaron que los titulares que se desempeñen como trabajadores no registrados no podrán percibir ingresos que sean superiores a un salario mínimo.

Esta condición se aplica para las personas que superen los ingresos máximos permitidos. Además, la medida también tendrá efecto sobre la Asignación Universal por Embarazo (AUE).

Por otro lado, ANSES también informó que el tope de ingresos que se permite aplica para todo el hogar a cargo como para el menor. Los montos dependen del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) y, según los aumentos establecidos, serán los siguientes:

$ 292.446 para febrero.

$ 296.832 para marzo.

El Gobierno fijó los nuevos topes para cobrar la AUH en febrero.

¿Cuáles son los requisitos para poder cobrar la AUH en febrero?

ANSES explicó que, además del requisito de ingresos, los beneficiarios deberán cumplir la siguiente normativa:

No contar ingresos en concepto de prestaciones contributivas, no contributivas, nacionales o provinciales

Ser trabajador no registrado con ingresos menores al salario mínimo

Ser monotributista social

Ser empleada doméstica incorporada al Régimen Especial correspondiente.

Ser argentino o extranjero con al menos 2 años de residencia

Vivir en Argentina

El hijo podrá tener hasta 18 años (sin límite de edad en caso de discapacitados)

Contar con DNI

Por otro lado, el organismo previsional remarcó que los siguientes grupos no tendrán límite en sus remuneraciones:

Desocupados .

. Trabajadores informales o sin aportes.

Empleadas domésticas.

Monotributistas sociales.

Un grupo titulares de la AUH y del SUAF podrán ser dados de baja en febrero si superan estos ingresos.

Mi ANSES: ¿cuánto cobra AUH en febrero?

Los titulares de la AUH no solo recibirán la prestación por cada niño. ANSES también liquidará el extra por la Tarjeta Alimentar. Este extra tendrá 3 categorías, según la cantidad de chicos.

Familias con un hijo: $ 52.250;

Familias con dos hijos: $ 81.936,

Familias con tres o más hijos: $ 108.062.

Complemento Leche

Las mujeres con niños en edad de lactancia recibirán, además de la Tarjeta Alimentar, el extra correspondiente al Plan 1000 Días, también conocido como Complemento Leche.

Este adicional se liquidará junto a los haberes mensuales y pasará de los $ 36.134 en enero a $ 37.007 en febrero. Además, con el nuevo Plan Nacional de Primera Infancia, también podrán recibirlo las titulares de AUH con niños de hasta 4 años.

Montos AUH febrero

Prestación Monto sin retención Monto con el 20% de descuento AUH menor de 18 años $ 98.128 $ 78.502 AUH para personas con discapacidad $ 319.525 $ 255.620 AUH con el plus de zona desfavorable $ 127.567 $ 102.054 AUH con discapacidad en zona desfavorable $ 415.383 $ 332.306

ANSES pagará en febrero el aumento correspondiente al IPC de diciembre.

¿Cuándo cobro la AUH en febrero?

El organismo previsional comenzará con su esquema de cobros el próximo lunes 10 de febrero. Sin embargo, el mes pasado, el calendario inició el 9 de enero. Por eso, las familias recibirán sus haberes con un día de demora.

AUH