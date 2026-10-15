La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) modificó las pautas operativas para la acreditación mensual y automática de la Asignación por Embarazo para Protección Social (AUE).

Lo hizo mediante la Resolución 297/2026, que lleva la firma del director Ejecutivo, Guillermo Héctor Arancibia.

¿Qué cambia ahora?

El aspecto central de la resolución es la sistematización y automatización del cruce de datos entre el Ministerio de Salud de la Nación y la ANSES.

Hasta el momento, ante la falta de información digitalizada disponible en los sistemas , las personas gestantes debían acudir presencialmente a las delegaciones del organismo para presentar la documentación que acreditara el seguimiento médico.

Con la entrada en vigencia del nuevo procedimiento:

Acreditación automática: ANSES verificará mensualmente el cumplimiento de los controles sanitarios a partir de la información que le remita directamente el Ministerio de Salud , en el marco del Acta Complementaria N° 2 del Convenio CONVE-2025-101845246-ANSES-ANSES.

Trámite presencial solo por excepción: la presentación física de certificados y formularios en la presentación física de certificados y formularios en oficinas de ANSES quedará reservada exclusivamente para los casos en que la información sanitaria no se encuentre disponible en el sistema informático o ante la presentación de un reclamo por parte de la titular.

¿Cómo se cobra la liquidación de la AUE?

La medida se encuadra en el régimen general de la Ley N° 24.714 y ratifica la estructura habitual de liquidación:

Cobro mensual (80%): se liquida periodo a periodo entre la décima segunda (12°) semana de gestación y la última semana de embarazo. Retención del 20% acumulado: el 20% restante se liquida en un único pago tras la finalización del embarazo (ya sea por nacimiento, defunción o interrupción médica), una vez acreditado el cumplimiento de los controles de seguimiento del “Plan Nacer” / Programa Sumar.

Las disposiciones aprobadas por la Resolución 297/2026 comenzarán a aplicarse a todas las Asignaciones por Embarazo para Protección Social puestas al pago a partir del 1° de noviembre de 2026.