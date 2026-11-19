La Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) prorrogó la intervención administrativa del Puerto de Ushuaia, dispuesta en enero, y aprobó un Plan de Obras de Infraestructura que deberá cumplirse para que la medida pueda levantarse.

Lo hizo a través de la Resolución 69/2026, publicada este jueves en el Boletín Oficial. El documento que extiende el control federal sobre el Puerto de Ushuaia argumenta que el plazo original de 12 meses no logró cumplir con los objetivos trazados.

Además, la definición dejó también una advertencia a la gestión provincial de Gustavo Melella: la Provincia no recuperará la administración hasta que se concreten las obras pendientes.

La norma extiende las medidas de la Resolución 4 del 20 de enero de 2026, que había dispuesto la intervención por 12 meses del Puerto de Ushuaia, “prorrogables por acto fundado”.

De acuerdo con los considerandos, la intervención se justificó originalmente por graves incumplimientos de la Dirección Provincial de Puertos, entre los que se detallan el deterioro estructural del muelle comercial, las deficiencias en materia de seguridad, la falta de control ambiental y el desvío de fondos portuarios. El documento reconoce que hubo avances en la gestión desde enero, pero enfatiza que la magnitud de las necesidades requiere mantener la medida.

Prorrogan la intervención federal del Puerto de Ushuaia: el plan de obras para renovarlo

Frente a este escenario, y en busca de que Nación levante la intervención, el texto oficial aprobó un Plan de Obras de Infraestructura para renovar el puerto.

El anexo de la norma detalla las tareas exigidas en este, que incluyen el recambio integral del muelle comercial, la reparación de los sitios 3 y 5, y la construcción de nuevos muelles para catamaranes junto con la puesta en valor de sus sanitarios.

Por qué intervinieron el puerto de Ushuaia.

Este exige también la ampliación de las redes de agua y electricidad, la instalación de una nueva red contra incendios, la repavimentación de la playa de contenedores y el reflotamiento del Dique Y-3.

Tras el procedimiento previsto, el organismo determinó que la Dirección Provincial de Puertos incurrió en faltas como el incumplimiento de condiciones técnicas y operativas y de normas de seguridad de la navegación, seguridad portuaria, sanidad, protección del ambiente e higiene y seguridad laboral.

Por último, el texto oficial establece en su artículo tercero una adecuación de la planimetría de la intervención. Esta medida amplía el alcance del control federal a toda la infraestructura portuaria, la maquinaria y los equipamientos, e incluye explícitamente los espejos de agua y espacios acuáticos lindantes.

También se aprobó, en el Anexo II, una adecuación de la planimetría del puerto a la actividad efectivamente desarrollada , que integra los frentes de atraque, las áreas terrestres de apoyo y los espacios acuáticos vinculados. Se precisa que la intervención alcanza “pura y exclusivamente” la infraestructura portuaria de explotación, la maquinaria, los equipamientos y las instalaciones dentro de la jurisdicción portuaria.

La resolución instruye, además, a notificar la medida a la Aduana, a Prefectura y al Gobierno de la Provincia.

Melella rechazó la prórroga de la intervención del puerto de Ushuaia

Tras conocerse la medida, el gobernador de Tierra del Fuego Gustavo Melella, reaccionó con un fuerte mensaje hacia Milei. “Una vez más, el Gobierno nacional demuestra que no respeta el federalismo, la autonomía de nuestra provincia ni los derechos de las y los fueguinos sobre sus propios recursos”, escribió en sus redes sociales.

La reacción del gobernador Gustavo Melella.

“Nos quieren hacer creer que la intervención tenía como objetivo ordenar y mejorar el funcionamiento del puerto, pero los hechos demuestran otra cosa: vinieron a hacer caja con los recursos de Tierra del Fuego”, cuestionó.

En ese sentido, el Gobernador remarcó que el Puerto de Ushuaia no pertenece al Gobierno nacional, a ningún funcionario ni a ningún sector empresario. “Es parte del patrimonio de nuestra provincia y representa trabajo, desarrollo y soberanía. No vamos a aceptar que se apropien de lo que nos pertenece ni que decidan sobre nuestros recursos desconociendo las instituciones fueguinas”, enfatizó.

“También es necesario señalar a quienes, desde nuestra propia provincia, son cómplices y partícipes de este avasallamiento. No se puede hablar de defender a Tierra del Fuego mientras se acompaña o se facilita que otros decidan sobre lo que nos pertenece”, sostuvo.

“No vamos a naturalizar que se lleven nuestros recursos, que desconozcan nuestras instituciones y que pretendan decidir por los fueguinos. Defender el Puerto de Ushuaia es defender nuestra autonomía, nuestros recursos y nuestra soberanía”, concluyó.

Una suspensión que quedó en pausa

La Resolución 4/2026 había suspendido la habilitación del puerto, otorgada por el Decreto 2404/2002, por 12 meses. Esa medida, sin embargo, quedó en suspenso para no comprometer la operatoria habitual ni la continuidad de la temporada alta de cruceros 2025-2026.

En paralelo, dispuso la intervención administrativa de la infraestructura portuaria, con la Gerencia de Coordinación Técnica de la ANPYN como unidad ejecutora a cargo de la gestión operativa, técnica y administrativa, con colaboración técnica de la Administración General de Puertos.