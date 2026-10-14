ANSES no ofrecerá atención al público para trámites habituales o turnos programados en las oficinas.

Las oficinas de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) limitarán su atención al público este jueves 15 de octubre.

No habrá atención al público para trámites habituales o turnos programados en las oficinas; solo se atenderán situaciones de emergencia médica y con guardias mínimas de acuerdo con la adhesión del personal a una medida de fuerza convocada por ATE.

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) confirmó un paro nacional de 24 horas programada para el próximo jueves 15 de octubre, la cual abarcará movilizaciones en los principales puntos del país.

anses

La medida de fuerza paralizará y afectará la atención en organismos públicos nacionales, provinciales y municipales . En la Ciudad de Buenos Aires, el sindicato marchará y se concentrará frente al Congreso de la Nación a partir de las 13:30 horas.

El objetivo de la huelga es la derogación total del DNU 70/23 promulgado por el presidente Javier Milei, en una jornada donde la protesta puede coincidir con la sesión de Diputados convocada para tratar dicho decreto, si la oposición logra reunir los votos para abrir el recinto.

Cómo funcionará la ANSES durante el paro nacional de ATE

Según informó el sindicato, el próximo jueves la ANSES no ofrecerá atención al público para trámites habituales o turnos programados en las oficinas .

El nivel de adhesión a la medida de fuerza dependerá de cada dependencia.

Paro nacional de ATE: qué servicios se verán afectados por la protesta del jueves

El paro nacional convocado por ATE alcanzará a trabajadores de distintos sectores de la Administración Pública Nacional, además de organismos provinciales y municipales cuyas representaciones gremiales se sumaron a la medida.

El grado de interrupción variará según cada jurisdicción y el nivel de adhesión de los trabajadores.

En paralelo, el sindicato confirmó que se mantendrán guardias mínimas en hospitales y servicios de urgencia en centros para niños, adolescentes y adultos mayores.

De todas formas, las consultas generales y trámites habituales podrían registrar demoras e interrupciones.

Entre los sectores que serán afectados se encuentran :