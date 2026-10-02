El aumento en octubre será del 1,66%.

Mediante la Resolución 283/2026, publicada en el Boletín Oficial, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó un aumento equivalente al 1,66% para las prestaciones en octubre.

La Asignación por Embarazo, por su parte, ascenderá a $ 156.588. Sin embargo, ANSES retiene el 20% de la prestación, de modo tal que el monto total a cobrar es $ 125.270,40.

En tanto, el calendario de pagos de la Asignación por Embarazo iniciará el viernes 9 de octubre y finalizará el viernes 23 de octubre. No obstante, el lunes 12 no se efectuarán pagos debido al feriado nacional por el Día del Respeto y la Diversidad Cultural .

Asignación por Embarazo: calendario de pagos completo

La Administración Nacional de la Seguridad Social detalló que los haberes correspondientes a la Asignación por Embarazo se pagarán conforme al siguiente esquema:

ANSES confirmó el calendario de pagos.

Viernes 9 de octubre: DNI terminados en 0.

Martes 13 de octubre: DNI terminados en 1.

Miércoles 14 de octubre: DNI terminados en 2.

Jueves 15 de octubre: DNI terminados en 3.

Viernes 16 de octubre: DNI terminados en 4.

Lunes 19 de octubre: DNI terminados en 5.

Martes 20 de octubre: DNI terminados en 6.

Miércoles 21 de octubre: DNI terminados en 7.

Jueves 22 de octubre: DNI terminados en 8.

Viernes 23 de octubre: DNI terminados en 9.

Quiénes pueden acceder a la Asignación por Embarazo de ANSES

La Asignación por Embarazo es un acompañamiento económico que brinda la ANSES para mujeres que se encuentran en la etapa de gestación.

La ayuda social está destinada a los siguientes grupos:

Personas desocupadas (incluido cónyuge y conviviente).

Trabajadoras informales (con ingresos inferiores al salario mínimo).

Monotributistas sociales.

Trabajadoras y desempleadas de casas particulares registradas.

Personas inscriptas en programas sociales.

Requisitos para tener la prestación

Tener un embarazo de 12 semanas o más .

Ser argentina o naturalizada y tener DNI. En el caso de ser extranjera, tener al menos 3 años de residencia en el país.

Estar inscripta en el Programa Sumar+ y cumplir con los controles de tu embarazo que establece el mismo.

No tener obra social.

En caso de tener registrado un trámite por un embarazo anterior, el mismo debe encontrarse debidamente acreditado (por nacimiento, nacimiento sin vida o interrupción del embarazo).

Cómo cobrar el 20% retenido de la Asignación por Embarazo

Para cobrar el 20% que retiene la ANSES por la Asignación por Embarazo, se debe completar el formulario de Acreditación de la Asignación por Embarazo para Protección Social.

El mismo se compone del rubro 1, que debe ser completado por un médico, el rubro 2, en el que van los datos del titular, y el rubro 3 si existiera un representante.

Una vez que se tenga el certificado firmado, se debe acudir a una oficina de ANSES con un turno previo y presentarlo. En tanto, el porcentaje acumulado puede solicitarse hasta luego de 12 meses desde la finalización del embarazo.