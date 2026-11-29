El Servicio Meteorológico Nacional advirtió por fenómenos localmente fuertes a partir de la tarde y la noche de este domingo, con acumulados de entre 20 y 40 mm y ráfagas intensas.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas para sectores de Mendoza y San Luis durante este domingo 29 de noviembre de 2026.

De acuerdo con el organismo, las áreas bajo advertencia serán afectadas por lluvias y tormentas aisladas, algunas localmente fuertes, acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos períodos, ocasional caída de granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas fuertes.

Para ambas jurisdicciones cuyanas se prevén valores de precipitación acumulada de entre 20 y 40 mm, registros que pueden ser superados de forma puntual. La inestabilidad ganará fuerza desde la tarde en territorio mendocino y hacia la noche en suelo puntano, manteniéndose las condiciones de alerta también durante el lunes 30 .

Cómo estará el tiempo en Mendoza este domingo 29 y el lunes 30

En Mendoza, la alerta amarilla por tormentas se activa durante la tarde y la noche del domingo 29 en departamentos como General Alvear y la zona baja de San Rafael , extendiéndose nuevamente hacia la tarde y noche del lunes 30 de noviembre.

En la capital mendocina, el pronóstico oficial anticipa para este domingo 29 una mínima de 18°C y una máxima de 34°C, con vientos leves del sector este y noreste de entre 7 y 12 km/h.

Tras una mañana parcialmente nublada con 25°C y 0% de probabilidad de lluvias, hacia la tarde llegarán las tormentas aisladas con el pico de 34°C y una probabilidad de precipitación de entre el 40% y el 70%, continuando por la noche con 28°C y tormentas aisladas con una chance de entre el 10% y el 40%.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas para sectores de Mendoza y San Luis durante este domingo 29 de noviembre de 2026. Fuente: SMN

Para el lunes 30 de noviembre, la ciudad de Mendoza registrará una mínima de 21°C y una máxima de 33°C. La madrugada comenzará con tormentas aisladas (40% a 70% de probabilidad y 21°C), seguida de chaparrones por la mañana (10% a 40% y 25°C), mientras que en la tarde y la noche volverán las tormentas aisladas con temperaturas de 33°C y 26°C respectivamente y probabilidades de lluvia de entre el 40% y el 70%.

Cómo sigue el pronóstico en San Luis para el cierre del fin de semana y el inicio de semana

En San Luis, el parte oficial de alertas ubica bajo nivel amarillo por tormentas a regiones como la zona baja de Belgrano y la zona baja de Juan Martín de Pueyrredón durante la noche del domingo 29 y nuevamente en la noche del lunes 30 de noviembre.

En la capital puntana, este domingo 29 presentará una temperatura mínima de 18°C y una máxima de 33°C, con vientos sostenidos del sector norte de entre 23 y 31 km/h y ráfagas de entre 42 y 50 km/h durante toda la jornada.

Luego de una mañana mayormente nublada con 25°C y baja chance de lluvias (0% a 10%), por la tarde se desarrollarán tormentas aisladas con 33°C y una probabilidad del 10% al 40%, intensificándose por la noche con tormentas, 28°C y una probabilidad de entre el 40% y el 70%.

El lunes 30 de noviembre continuará inestable de principio a fin en la ciudad de San Luis, con una mínima de 22°C y una máxima de 34°C. Se pronostican tormentas aisladas durante las cuatro franjas del día (madrugada de 22°C, mañana con 26°C, tarde de 34°C y noche de 27°C) con probabilidades de precipitación del 40% al 70% en la madrugada, tarde y noche, y del 10% al 40% en la mañana.