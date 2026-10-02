La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) modificó el calendario de pagos de octubre 2026, debido al feriado nacional pactado para el lunes 12. ¿Cómo quedan las fechas de cobro para jubilados, pensionados y demás prestaciones sociales?

El organismo previsional hará una interrupción en el calendario, por lo que una parte de los beneficiarios verá un retraso en su fecha de pago.

Por otra parte, ANSES confirmó un incremento del 1,66% en los haberes y prestaciones, en base a la vigente ley de movilidad anclada a la inflación.

La actualización fue establecida mediante la Resolución 283/2026, publicada en el Boletín Oficial el 23 de septiembre.

Calendario de pagos de jubilados y pensionados en octubre 2026: cuándo cobro

ANSES publicó el calendario de pagos a través de su sitio web. Los depósitos para jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo comenzarán a distribuirse a partir del jueves 8 de octubre según la terminación del DNI.

Sin embargo, en esta oportunidad, habrá un parate en el medio por el feriado del 12 de octubre.

Las primeras acreditaciones de dinero serán:

Jueves 8 de octubre: DNI terminado en 0

Viernes 9 de octubre: DNI terminado en 1

Recién el cronograma se retomará después del fin de semana largo de octubre, de la siguiente manera:

Martes 13 de octubre: DNI terminado en 2.

Miércoles 14 de octubre: DNI terminado en 3.

Jueves 15 de octubre: DNI terminado en 4.

Viernes 16 de octubre: DNI terminado en 5.

Lunes 19 de octubre: DNI terminado en 6.

Martes 20 de octubre: DNI terminado en 7.

Miércoles 21 de octubre: DNI terminado en 8.

Jueves 22 de octubre: DNI terminado en 9.

Calendario de pagos jubilados y pensionados que cobran la mínima octubre. ANSES

Jubilados y pensionados con más de un haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: viernes 23 de octubre

DNI terminados en 2 y 3: lunes 26 de octubre

DNI terminados en 4 y 5: martes 27 de octubre

DNI terminados en 6 y 7: miércoles 28 de octubre

DNI terminados en 8 y 9: jueves 29 de octubre

Pensiones No Contributivas: cuándo cobran los DNI terminados en 0, 1, 2 y 3

Las Pensiones No Contributivas (PNC) también tendrán un calendario condicionado por el feriado, aunque las terminaciones se distribuyen de manera diferente a las jubilaciones.

En octubre, las primeras fechas serán:

DNI terminados en 0 y 1: jueves 8 de octubre.

DNI terminados en 2 y 3: viernes 9 de octubre.

DNI terminados en 4 y 5: martes 13 de octubre.

DNI terminados en 6 y 7: miércoles 14 de octubre.

DNI terminados en 8 y 9: jueves 15 de octubre.

Calendario de pagos: cuándo se cobra la AUH en octubre

ANSES comenzará con los pagos correspondientes a la Asignación Universal por Hijo el jueves 8 de octubre para las personas cuyo DNI termina en 0 y finalizará el día 22.

Sin embargo, y con motivo del feriado nacional, el lunes 12 no se acreditarán haberes y el calendario se retomará el martes 13.

Las fechas de cobro son:

Jueves 8 de octubre: DNI terminados en 0.

Viernes 9 de octubre: DNI terminados en 1.

Martes 13 de octubre: DNI terminados en 2.

Miércoles 14 de octubre: DNI terminados en 3.

Jueves 15 de octubre: DNI terminados en 4.

Viernes 16 de octubre: DNI terminados en 5.

Lunes 19 de octubre: DNI terminados en 6.

Martes 20 de octubre: DNI terminados en 7.

Miércoles 21 de octubre: DNI terminados en 8.

Jueves 22 de octubre: DNI terminados en 9.

Cuándo cobran la Asignación Por Embarazo, los DNI terminados en 0, 1, 2 y 3