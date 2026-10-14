El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) confirmó que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre fue de 1,9%. Este porcentaje será fundamental para calcular a cuánto ascenderán los haberes el mes próximo.

De acuerdo a la Ley de Movilidad, las jubilaciones, pensiones y demás prestaciones sociales de ANSES, como la Asignación Universal por Hijo (AUH), aumentan en base al índice de inflación de dos meses anteriores.

Cuánto aumentaría la AUH en noviembre

De acuerdo con el Decreto 274/2024, las asignaciones familiares se actualizan mensualmente en función de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) nacional, publicado por el INDEC, con un rezago de dos meses respecto del período de referencia.

Aumento AUH en Argentina. Imagen Ilustrativa hecha con Chatgpt - El Cronista Argentina.

En este marco, de aplicarse el aumento del 1,9%, la escala de haberes previsionales quedará de la siguiente manera:

La Asignación Universal por Hijo (AUH): $ 159.563,17.

La Asignación Universal por Embarazo (AUE): $ 159.563,17.

La asignación por hijo (salario familiar) del sistema SUAF: $ 79.791,78 para el primer escalón de ingresos.

Cuánto aumentan las jubilaciones en noviembre

Con el aumento del 1,9%, previsto en la Ley de Movilidad, la escala de haberes previsionales quedará de la siguiente manera: