Qué determinó ARCA para el FAL de Pymes.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) introdujo cambios en el esquema del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), creado por la Ley de Modernización Laboral, aprobada este año.

Lo hizo a través de la Resolución General 5928/2026, publicada este miércoles en el Boletín Oficial. El organismo sustituyó el artículo 2° de la Resolución General 5907, que fija los requisitos, plazos y condiciones para determinar e ingresar las sumas destinadas al fondo.

Qué es el FAL y cuánto deben aportar los empleadores

El objetivo de los FAL es ayudar a los empleadores del sector privado a afrontar las obligaciones y pagos previstos en distintos artículos de la Ley de Contrato de Trabajo, así como las indemnizaciones por preaviso, integración y despido de los estatutos profesionales, incluidas las del Régimen de Trabajo Agrario.

Esto rige para los trabajadores registrados con una antelación no menor a 12 meses de la fecha de extinción de la relación laboral .

Las cuentas del FAL se conforman con una contribución mensual obligatoria de las remuneraciones que se toman como base para calcular las contribuciones patronales al SIPA de cada trabajador. El porcentaje es del 1% para las grandes empresas y del 2,5% para las micro, pequeñas y medianas empresas.

Qué es el FAL. Shutterstock

El empleador debe integrar esas sumas todos los meses, cuando declara y paga los aportes y contribuciones patronales.

El motivo del cambio

ARCA explicó que la modificación responde a la Nota del 27 de octubre de 2026, en la que la Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa, dependiente del Ministerio de Economía, señaló que las cooperativas y las cooperativas efectoras están habilitadas para tramitar el “Certificado MiPyME”, según el procedimiento de la Resolución 220/19.

Por eso, pidió que esto se contemple en la resolución general. El organismo consideró necesario adecuar la norma para recibir esa solicitud.

Cuáles son los requisitos para ser considerado MiPyME

Con el nuevo texto, los empleadores que quieran ser considerados “micro, pequeñas y medianas empresas” a los fines del FAL deberán contar con el Certificado MiPyME vigente en el período fiscal devengado correspondiente, de acuerdo con la Resolución 220 del 12 de abril de 2019 de la ex Secretaría de Emprendedores y de la Pequeña y Mediana Empresa.

Además, tendrán que estar caracterizados en el “Sistema Registral” como micro, pequeñas o medianas empresas (Tramos 1 y 2).

Qué condiciones deberán cumplir las entidades sin fines de lucro

El Decreto 408/26, que reglamentó el Título II de la ley, ya había establecido que las entidades sin fines de lucro registradas ante ARCA quedan comprendidas en la definición de MiPyME, siempre que cumplan los parámetros de la Resolución 220/19. La nueva resolución precisa las condiciones que deberán reunir en el período fiscal devengado .

Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA)

En primer lugar, deben estar registradas bajo alguna de estas formas jurídicas: asociación, fundación, consorcio de propietarios, mutual, cooperadora, otras entidades civiles, instituto de vida consagrada, asociación simple, iglesia y entidades religiosas, e Iglesia Católica.

En segundo lugar, deben cumplir los parámetros de los artículos 2° a 12 del Anexo I de la Resolución 220/19. Para eso, tienen que tramitar su calificación ante la Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa. La presentación implica el consentimiento expreso de la entidad para que ARCA transmita a esa Secretaría la información declarada. La Secretaría informará luego al organismo el resultado, a fin de que la entidad sea caracterizada en el Sistema Registral.

Los códigos de caracterización

Los empleadores comprendidos serán identificados en el sistema con los siguientes códigos:

Empresas:

El 272 corresponde a microempresas

El 274 a pequeñas empresas

El 351 a medianas empresas

Tramo 1 y el 352 a medianas empresas

Tramo 2, todos bajo la Ley 25.300

Para las entidades sin fines de lucro