Un estudio reveló qué orden de ejercicios podría mejorar el control del azúcar en sangre en personas con diabetes tipo 2.

La actividad física es una de las herramientas fundamentales para controlar la diabetes tipo 2. Sin embargo, no solo importa cuánto tiempo se entrena o qué ejercicios se realizan: el orden en el que se combinan también podría influir en los niveles de azúcar en sangre.

Un ensayo clínico publicado en la revista científica iScience encontró que comenzar con ejercicio aeróbico y continuar con entrenamiento de fuerza se asoció con una mayor reducción de la glucosa promedio y nocturna. En cambio, quienes hicieron primero las pesas registraron una menor variabilidad glucémica.

Qué ejercicios comparó el estudio en personas con diabetes tipo 2

La investigación incluyó a 56 adultos de China con diabetes tipo 2, una edad promedio de 62,5 años y sin una práctica regular de actividad física antes del ensayo.

Durante ocho semanas, los participantes realizaron tres entrenamientos semanales de una hora. Cada sesión combinó 30 minutos de ejercicio aeróbico en bicicleta fija y otros 30 minutos de ejercicios de resistencia para trabajar los principales grupos musculares.

La diferencia estuvo en la secuencia de las actividades. Los investigadores dividieron a los participantes en dos grupos:

Grupo aeróbico-resistencia (AR): comenzó con 30 minutos de bicicleta y después realizó ejercicios de fuerza.

Grupo resistencia-aeróbico (RA): empezó con 30 minutos de entrenamiento de fuerza y terminó con bicicleta.

Los investigadores analizaron distintos indicadores para evaluar la respuesta metabólica: glucosa promedio, niveles nocturnos de azúcar, variabilidad glucémica, insulina en ayunas y hemoglobina glicosilada (HbA1c).

Este último indicador permite estimar el promedio de glucosa en sangre de los dos o tres meses anteriores y se utiliza habitualmente para evaluar el control de la diabetes.

Qué ejercicios comparó el estudio en personas con diabetes tipo 2. Shutterstock

Cardio antes de las pesas: qué pasó con los niveles de glucosa

Los participantes que comenzaron sus entrenamientos con bicicleta registraron una reducción de la glucosa promedio y de la hemoglobina glicosilada al finalizar las ocho semanas. Estos cambios no alcanzaron significación estadística en el grupo que realizó primero los ejercicios de fuerza.

Además, la secuencia aeróbico-resistencia se asoció con una mayor disminución de la glucosa nocturna y con valores más bajos durante el ejercicio y el período de recuperación.

Los investigadores plantearon una posible explicación fisiológica: el ejercicio aeróbico podría favorecer el consumo de parte de las reservas de energía de los músculos. Después, el entrenamiento de fuerza estimularía la captación de glucosa desde la sangre para abastecer las demandas musculares.

Sin embargo, se trata de una hipótesis y el ensayo no midió directamente ese mecanismo.

Por otra parte, entre los participantes que no utilizaban insulina como tratamiento, los niveles de insulina en ayunas disminuyeron en ambos grupos. Esto sugiere que los beneficios de combinar las dos modalidades de ejercicio no dependieron exclusivamente de la secuencia elegida.

Pesas antes del cardio: el beneficio sobre la variabilidad glucémica

El grupo que comenzó con ejercicios de fuerza no presentó una reducción significativa de la glucosa promedio ni de los niveles nocturnos en comparación con sus registros iniciales.

Sin embargo, obtuvo otro resultado favorable: una disminución de la variabilidad glucémica, es decir, de las fluctuaciones que experimenta el azúcar en sangre a lo largo del día.

Este indicador también es importante para el seguimiento de la diabetes, ya que permite conocer cuánto varían los niveles de glucosa y si se producen oscilaciones pronunciadas.

De esta manera, los resultados mostraron que las dos secuencias podrían ofrecer beneficios diferentes. Comenzar con cardio se relacionó con una mayor reducción de la glucosa promedio y nocturna, mientras que hacer primero fuerza se asoció con una mayor estabilidad de los valores.

Por eso, los autores no establecieron que un orden sea superior para todas las personas. La elección también puede depender de los objetivos metabólicos, el estado de salud y las características de cada paciente.

Pesas antes del cardio: el beneficio sobre la variabilidad glucémica. ChatGPT

¿Qué es mejor para controlar el azúcar en sangre: cardio o fuerza primero?

Según los resultados del estudio, comenzar con cardio y continuar con ejercicios de fuerza fue la secuencia que mostró mayores beneficios para reducir los niveles de glucosa. Los participantes que siguieron ese orden registraron una disminución de la glucosa promedio, los valores nocturnos y la hemoglobina glicosilada.

Sin embargo, empezar con pesas y terminar con bicicleta también tuvo un efecto favorable: redujo la variabilidad glucémica, es decir, las fluctuaciones del azúcar en sangre durante el día.

Por lo tanto, si el objetivo es disminuir los niveles promedio de glucosa, los resultados favorecen hacer primero cardio. En cambio, si se busca reducir las oscilaciones, la fuerza antes del ejercicio aeróbico también podría ser una alternativa beneficiosa.

Los investigadores aclararon que no existe una secuencia universalmente superior y que se necesitan estudios más amplios para confirmar estos resultados.

Qué limitaciones tuvo la investigación

Aunque los resultados aportan información sobre la relación entre el orden de los ejercicios y el control glucémico, los investigadores señalaron algunas limitaciones.

En primer lugar, el ensayo contó con una muestra reducida de 56 personas y tuvo un seguimiento de apenas ocho semanas. Además, no se controlaron de manera detallada la alimentación ni el consumo de bebidas de los participantes, factores que también pueden modificar los niveles de glucosa.

Los autores advirtieron que otros ensayos realizados en personas con diabetes tipo 2 encontraron diferencias menores o inexistentes entre las distintas secuencias de entrenamiento. Por eso, todavía hacen falta investigaciones más amplias para confirmar los resultados.

La actividad física regular sigue siendo una de las principales recomendaciones para el manejo de la enfermedad. Las guías internacionales aconsejan acumular al menos 150 minutos semanales de ejercicio aeróbico de intensidad moderada, además de incorporar actividades para fortalecer los músculos y reducir el tiempo sedentario.

En cualquier caso, las personas con diabetes tipo 2 deberían consultar con su equipo médico antes de modificar sus rutinas, especialmente si utilizan insulina u otros medicamentos que pueden provocar episodios de hipoglucemia.