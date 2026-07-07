Al operar Cedears es habitual observar que, para algunos papeles, la diferencia entre el precio de compra y el precio de venta es mínima, mientras que para otros esa diferencia puede ser considerable.

Esa diferencia se conoce como spread, y su magnitud tiene un impacto directo en el costo real de comprar o vender un activo, más allá de las comisiones que cobre cada bróker. Pero veámoslo con mejor detalle.

Qué es el spread y por qué importa al comprar Cedears

El spread es la distancia entre el mejor precio de compra disponible (lo máximo que un participante del mercado está dispuesto a pagar) y el mejor precio de venta disponible (lo mínimo que otro participante está dispuesto a aceptar) en un momento determinado.

Un spread reducido, por ejemplo, del orden del 0,2%, es indicio de un mercado con buena liquidez, en el que numerosos participantes compran y venden de forma constante. Un spread amplio, del 3%, el 5% o más, suele reflejar lo contrario: pocos participantes y precios más susceptibles a moverse de forma abrupta .

Estos son los principales factores que explican por qué el spread varía tanto entre un CEDEAR y otro.

Menor volumen negociado

El volumen es la cantidad de operaciones que se concretan sobre un activo en un período dado. Cuando un Cedear registra poco volumen, hay menos compradores y vendedores cruzando operaciones a lo largo de la rueda.

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Con menor actividad, los pocos participantes que sí operan cuentan con más margen para fijar precios más favorables para sí mismos, lo que se traduce en un spread más amplio.

Un número relativamente reducido de Cedears, generalmente los correspondientes a empresas más seguidas por el público inversor local, concentra buena parte del volumen total negociado, mientras que el resto de los papeles se reparte un volumen considerablemente menor.

Menor liquidez

La liquidez refiere a la facilidad con la que un activo puede comprarse o venderse sin alterar de manera significativa su precio. Un Cedear puede haber registrado operaciones puntuales de buen volumen en algún momento y, aun así, ser poco líquido de manera sostenida si esas operaciones no se repiten con cierta regularidad.

Cuando un papel presenta baja liquidez, una orden de tamaño superior al habitual puede consumir varias puntas del libro de órdenes y desplazar el precio de forma notoria. Los spreads amplios funcionan, en cierta medida, como un mecanismo de protección del mercado frente a esa falta de profundidad.

Pocos participantes activos

Detrás de cada punta de compra y de venta hay un participante dispuesto a operar, ya sea un inversor individual, un fondo o una mesa de operaciones. Cuantos más participantes activos tenga un Cedear, mayor será la competencia entre las puntas ofrecidas, lo que tiende a reducir el spread.

En los Cedears menos seguidos por el mercado local, en cambio, suele haber apenas un número reducido de operadores fijando precios, y en determinados momentos de la rueda el libro puede mostrar una única punta de compra o de venta, alejada del último precio operado.

Menor profundidad del libro de órdenes

La profundidad del libro de órdenes indica cuánta cantidad está disponible para operar en cada nivel de precio, no solo en la mejor punta sino en los niveles siguientes.

Un libro profundo cuenta con volumen relevante en varios niveles de precio, tanto del lado comprador como del vendedor.

Un libro con poca profundidad puede mostrar, a primera vista, un spread razonable en la mejor punta, pero con escasa cantidad disponible detrás de ese precio: al intentar operar un monto algo mayor, la orden termina ejecutándose en distintos niveles de precio, y el costo efectivo de la operación resulta más elevado que el que sugería la pantalla inicialmente.

Fuente: Reuters Fuente: Reuters

Por este motivo, resulta conveniente no limitarse a observar la mejor punta de compra y venta, sino también, cuando la plataforma lo permite, la cantidad disponible en los niveles siguientes del libro.

Mayor volatilidad

Cuando el precio de un activo se mueve de manera pronunciada e impredecible, quien ofrece puntas de compra y venta asume un riesgo mayor: podría comprar y ver caer el precio antes de poder revender, o viceversa. Para compensar ese riesgo, los operadores tienden a ampliar el spread en los papeles o en los momentos de mayor volatilidad.

En el caso de los Cedears, este fenómeno se ve acentuado porque su precio combina dos fuentes de volatilidad: la del activo subyacente en el mercado de origen y la del tipo de cambio implícito (CCL) utilizado para expresar ese valor en pesos.

En jornadas de mayor incertidumbre cambiaria, es frecuente que los spreads se amplíen de manera generalizada, incluso en papeles que en condiciones normales exhiben buena liquidez.

Dificultad para arbitrar precios con el activo subyacente

Los Cedears representan acciones u otros activos que cotizan en mercados del exterior, principalmente en Estados Unidos. En condiciones normales, cuando el precio de un Cedear se aparta del valor que le correspondería según la cotización del activo subyacente y el tipo de cambio, surgen operadores que arbitran esa diferencia : compran donde el precio es relativamente más bajo y venden donde es relativamente más alto, contribuyendo a que ambos precios converjan y aportando liquidez adicional al mercado local.

Ese mecanismo de arbitraje funciona con mayor eficacia cuanto más sencillo resulta operar de forma simultánea en ambos mercados. Cuando esto se dificulta porque el activo subyacente también presenta baja liquidez en su mercado de origen, porque existen restricciones operativas, o porque los horarios de cotización no coinciden por completo entre ambos mercados, el arbitraje pierde eficiencia.

Con un arbitraje menos activo, el precio del Cedear queda más expuesto a la oferta y la demanda local, que puede ser reducida, lo que amplía el spread.

Cabe aclarar que este mecanismo depende de que existan condiciones relativamente favorables para el arbitraje. No todos los Cedears ofrecen las mismas facilidades para que este funcione de manera efectiva.

Presencia o ausencia de creadores de mercado

Un creador de mercado (market maker) es un agente que se compromete a sostener puntas de compra y venta de manera constante sobre un papel determinado, generalmente a cambio de algún incentivo.

Su función consiste en garantizar que exista disponibilidad para operar de forma permanente, incluso cuando el interés genuino de otros inversores es bajo en ese momento.

Cuando un Cedear cuenta con un creador de mercado activo, es habitual que su spread se mantenga relativamente acotado, aun cuando el volumen generado por otros inversores no sea elevado.

Cuando esa figura no está presente, la liquidez depende exclusivamente de que coincidan en el tiempo un comprador y un vendedor con intereses compatibles, situación que en los papeles menos operados puede demorar, dejando el libro de órdenes con puntas considerablemente distanciadas entre sí.

Para operar con Cedears, tené en cuenta

Antes de operar un Cedear, en particular si se trata de una primera operación sobre ese papel, resulta recomendable tener en cuenta lo siguiente:

Verificar el spread vigente en el momento de operar, en lugar de suponerlo a partir de la reputación de la empresa.

Consultar, cuando sea posible, el volumen operado en las ruedas previas.

Considerar que, en papeles con spreads amplios, el uso de órdenes a precio de mercado puede derivar en ejecuciones a precios considerablemente distintos de los esperados; una orden con precio límite constituye, en general, una alternativa más prudente.

Tener presente que un spread amplio no implica necesariamente que la empresa subyacente sea de menor calidad como negocio, sino que puede tratarse de un CEDEAR con escaso interés operativo local en ese momento.

Comprender estos factores no elimina el costo asociado a operar en papeles de baja liquidez, pero permite anticiparlo y decidir con mayor información en qué Cedears es posible operar con mayor margen de maniobra, y en cuáles conviene extremar los recaudos.