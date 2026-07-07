Tras haber tocado su piso histórico de aprobación en abril de este año, Javier Milei comenzó a mostrar signos de recuperación.

Según el último informe Latam Pulse de AtlasIntel y Bloomberg correspondiente a junio de 2026, la imagen del mandatario libertario registró su segundo mes consecutivo de ascenso, ubicándose en un 39,7% de aprobación.

Si bien el escenario sigue siendo desafiante para el Gobierno —la desaprobación se mantiene en el 58,2%—, los datos de junio confirman un quiebre en la inercia negativa que arrastraba el Ejecutivo desde fines de 2025. El “rebote” saca al Presidente de la zona de riesgo del 36% que alcanzó hace apenas 60 días.

Las claves del repunte: inflación y juventud

El principal motor de esta mejora en la percepción pública parece ser la expectativa inflacionaria. Según AtlasIntel, el índice esperado de inflación para los próximos seis meses cayó al 9,1%, el punto más bajo de la serie histórica del informe. Al mismo tiempo, la percepción de la inflación “actual” también descendió, situándose en un 22,9% (tres puntos menos que en mayo).

El índice esperado de inflación para los próximos seis meses cayó al 9,1%, el punto más bajo de la serie histórica del informe. NA

Este optimismo moderado se traduce en el Índice de Confianza del Consumidor (ICC). Aunque el balance general sigue en terreno negativo (-25), el subíndice de expectativas mostró una mejora sustancial, pasando de -20,2 en marzo a -10,8 en junio, lo que sugiere que una parte de la sociedad empieza a ver una luz al final del túnel para el segundo semestre.

En términos demográficos, Milei mantiene un “blindaje” casi impenetrable en su base fundacional: los jóvenes. En el segmento de 16 a 24 años, la aprobación del desempeño del mandatario alcanza un impactante 71,9%, contrastando radicalmente con el segmento de 25 a 34 años, donde la desaprobación escala al 67,4%.

El desgaste que provocó el “caso Adorni”

No todo son buenas noticias para la Casa Rosada. El informe de junio dedicó un módulo especial al caso Adorni, un tema que desgastó al Gobierno.

Sobre el renunciado jefe de Gabinete, la encuesta dejó en claro el alto nivel de conocimiento que alcanzó en la opinión pública: un 72% de los encuestados afirmó conocer “bien” el caso.

En esa línea, un 63,7% consideró “totalmente probable” que el exfuncionario haya cometido irregularidades en su patrimonio.

Y un dato no menor: el 61,8% cree que Javier Milei debería haberlo despedido inmediatamente.

Esta situación golpeó la calificación de la actuación del Poder Ejecutivo frente al escándalo, que fue tildada de “mala o muy mala” por el 68,5% de los argentinos.

El mapa político de la imagen: quiénes suben y quiénes bajan

En el ranking de figuras políticas, Milei se ubica en el tercer puesto de imagen positiva (40%), siendo superado por Patricia Bullrich (45%) y, en un dato sorpresivo, por la referente de izquierda Myriam Bregman (42%), quien capitaliza el descontento de los sectores opositores.

En el gabinete, el ministro de Economía, Luis Caputo, continúa siendo el funcionario con mejor imagen (39% positiva), consolidándose como la cara visible de la estabilidad que el núcleo duro del Gobierno valora.

Axel Kicillof es, por su parte, el mejor ponderado dentro del peronismo, a solo dos puntos del Presidente. Un poco más lejos aparece la expresidenta Cristina Kirchner.