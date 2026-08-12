En esta noticia Cómo afecta el cálculo de las jubilaciones

El Gobierno nacional, a través de la Disposición 10/2026, firmada por la subsecretaria Alexandra Biasutti y publicada este miércoles en el Boletín Oficial, actualizó el índice para actualizar las remuneraciones que se toman en cuenta al calcular los haberes jubilatorios. Estos parámetros impactarán en quienes dejen de trabajar desde el 31 de agosto.

Según el Anexo que acompaña la norma, el valor pasa de $ 219.071,157, vigente entre junio y agosto, a $ 236.370,027 para el trimestre septiembre-noviembre. Esto implica una suba de aproximadamente 7,90% respecto del período anterior, la mayor variación trimestral desde marzo de este año, cuando el índice había subido de $ 201.537,570 a $ 219.071,157.

Cómo afecta el cálculo de las jubilaciones

Quienes se jubilen a partir de septiembre verán sus sueldos de toda la vida laboral actualizados con este nuevo coeficiente antes de aplicar la fórmula que determina el monto de la Prestación Compensatoria y otros conceptos que integran el haber. Cuanto mayor es el índice, mayor resulta la base de cálculo sobre remuneraciones antiguas.

El mecanismo está reglamentado por el Decreto 104/2021, que obliga a la Secretaría de Seguridad Social —hoy Subsecretaría, dentro de Capital Humano— a publicar el índice en forma trimestral, según la metodología aprobada por la Resolución 3/2021. El organismo elabora estos valores desde 1950 hasta la actualidad, actualizándolos cada tres meses conforme evoluciona la serie de remuneraciones.

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No representa lo que cobrará un jubilado

Es importante distinguir qué hace exactamente este índice: no modifica el monto de las jubilaciones ya otorgadas, que se ajustan mes a mes por la fórmula de movilidad vigente. Su función es actualizar las remuneraciones mensuales históricas de cada trabajador, las que luego se usan para calcular el haber inicial al momento de acceder al beneficio.

Además, los números publicados no representan montos de jubilaciones ni aumentos que se depositarán directamente a los beneficiarios. Se trata de coeficientes técnicos que intervienen en la actualización de las remuneraciones históricas.