El exviceministro de Economía, Emmanuel Álvarez Agis, analizó la coyuntura económica en medio de la suba del dólar y coincidió con una medida que implementó el Gobierno. “Tiene razón”, expresó.

El economista coincidió con el Gobierno en cuanto a la necesidad de abrir la economía y señaló el hecho de que no existe, hasta ahora, un proyecto opositor que pueda disputar el rumbo actual con resultados exitosos.

Sin embargo, criticó fuertemente la decisión de la administración de Javier Milei de sacar el cepo al dólar a personas humanas e hizo énfasis en el costo para la economía de bajar rápidamente la inflación. “No se puede hacer en 10 segundos”, consideró.

“Por ahora, tiene razón”

En diálogo con el streaming Se Viene, el economista hizo su diagnóstico sobre la actualidad económica y el futuro del plan del Gobierno. En un escenario donde el oficialismo celebra la baja de la inflación y la estabilidad financiera, Álvarez Agis puso la lupa sobre el costo en la economía real y la viabilidad de una apertura comercial ahora.

Sin embargo, al ser consultado sobre si existe un plan alternativo por parte de la oposición que pueda disputar el sentido del rumbo económico, el director de la consultora P&Q fue tajante: “Por ahora tiene razón el Gobierno”.

Según el analista, la falta de una propuesta opositora articulada que no se limite a la retórica del pasado le permite al oficialismo mantener la iniciativa, incluso ante indicadores de consumo y empleo que muestran señales de alerta.

En ese sentido, apuntó a la velocidad y la forma en que el Gobierno pretende abrir la economía argentina. “Para no pagar un neumático u$s 250 o un jean u$s 200, tenés que abrir la economía. Pero si la abrís en un momento donde Estados Unidos y China están en una guerra comercial abierta, te vas a ir de una punta de la canoa a la otra”, dijo. En ese sentido, recordó que la reconversión de la industria “no se puede hacer en 10 segundos”.

Para reforzar este punto, mencionó al “espejo chileno” de la era de Augusto Pinochet. Álvarez Agis sostuvo que, tras el fracaso inicial de los “Chicago Boys”, el régimen chileno debió adoptar una postura más pragmática. “Dijeron: ‘abramos la economía pero pongamos un arancel alto, hagámoslo con un tipo de cambio un poco más competitivo y vayamos dándole una señal a la industria de 5, 8 o 10 años de reconversión’”, aseguró.

El error en el orden del cepo: la crítica al “remedio electoral”

Álvarez Agis también dedicó un tramo importante de su análisis a la política cambiaria, marcando una fuerte diferencia entre la estrategia de la Casa Rosada y lo que precisa la teoría macroeconómica de largo plazo.

Criticó que el Gobierno haya empezado a “abrir el cepo” permitiendo primero que las personas físicas compren dólares. “Electoralmente es espectacular porque vos entrás a tu home banking, comprás dólares y decís: ‘Bueno, es un país más normal’”, señaló, pero advirtió que esa es la cara amable de un “remedio medio amargo”.

Precio del dólar en Argentina (foto: Pexels)

La crítica de Agis reside en que el orden de prioridades debería haber sido el inverso para estabilizar la macroeconomía. “Para salir del cepo vos lo que tenés que hacer, es decir: ‘¿A quién necesito darle prioridad para salir de esta economía?’“, planteó.

“Número uno: a los extranjeros. ¿Por qué? No por cipayismo, porque esos pibes no se quieren quedar y como no se quieren quedar, todo el tiempo están intentando irse por el costado, me presionan el dólar paralelo y me arman una brecha cambiaria que me distorsiona toda la economía", remarcó.

“Hacer lo inverso es esperar que te tenga que rescatar (Donald) Trump en el medio de una elección. La política hoy no está trabajando en una alternativa razonable porque la retórica de ‘lo que hace Milei está todo mal’ es fácil, pero los desafíos reales son estos”, concluyó.