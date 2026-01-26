La Unión Tranviarios Automotor (UTA) amenazó con convocar a un paro de colectivos luego del fracaso de la negociación paritaria. La falta de un acuerdo salarial volvió a encender las alarmas por una posible medida de fuerza que afectaría al transporte público.

Desde el gremio anticiparon que la tensión se agravó tras el rechazo a la propuesta salarial presentada por el sector empresarial, la cual fue calificada como una “burla”.

¿Por qué la UTA convoca al paro de colectivos?

Sin avances en la negociación, el sindicato sostuvo que no aceptará que los trabajadores sean utilizados como “rehenes” en el conflicto financiero entre las compañías de transporte y el Gobierno nacional.

En ese sentido, la UTA volvió a señalar la responsabilidad compartida entre las partes y advirtió que la falta de respuestas concretas empuja al sector hacia un escenario de conflicto.

Paritarias UTA: qué se discutió en la última reunión

Durante el último encuentro, la UTA presentó una nueva propuesta salarial, tras rechazar el aumento del 1%, al que consideró insuficiente y calificó como una “burla”. Desde el gremio, que conduce Roberto Fernández, remarcaron que los salarios actuales no alcanzan para “sostener un hogar”.

Por su parte, los empresarios del sector aseguraron que buscan una “justa recomposición salarial”, pero condicionaron cualquier mejora a la aprobación de una nueva estructura de costos por parte de la Secretaría de Transporte.

Según explicaron, el sector atraviesa un fuerte “estrangulamiento financiero” debido al atraso en el pago de subsidios y advirtieron que cerca del 40% de las empresas se encuentra al borde de la quiebra.

En el acta de la reunión, l as cámaras empresarias solicitaron un cuarto intermedio para analizar la propuesta del gremio junto a las autoridades de Transporte y señalaron que fueron convocadas por el Ministerio de Economía.

¿Cuándo será el paro de colectivos?

Por el momento, no hay una fecha definida para la medida de fuerza. Sin embargo, el conflicto podría escalar en los próximos días. El Ministerio de Trabajo fijó una nueva audiencia virtual para este martes 27 a las 15 , encuentro que será clave para definir los próximos pasos del conflicto.

Desde la UTA ratificaron el estado de alerta y advirtieron que, si no hay una respuesta concreta, avanzarán con un plan de lucha que podría incluir un paro total de colectivos en el AMBA.