Paritarias 2025: cómo quedaron los acuerdos de los principales gremios y sus aumentos este año

La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) confirmó los aumentos que regirán entre diciembre de 2025 y abril 2026, para todas las categorías del Convenio Colectivo de Trabajo 130/75.

Además, el gremio confirmó que cobrarán una suma fija no remunerativa de $ 60.000 en este último mes del año; mientras que de enero a marzo cobrarán un adicional de $ 100.000.

Por otra parte, en enero pagarán un bono extraordinario de $ 170.000, por única vez, que estará destinado exclusivamente a trabajadores de grandes cadenas de supermercados.

Aumento a empleados de comercio: de cuánto será la suba de enero a abril

El entendimiento alcanza a todas las categorías del Convenio Colectivo de Trabajo 130/75, incluyendo Maestranza, Administración, Cajeros, Auxiliares, Auxiliares Especializados, Vendedores y el régimen para menores, con escalas diferenciadas según la función y la categoría.

Además, el acuerdo ratifica que el adicional por antigüedad continuará calculándose al 1% por año trabajado sobre todos los conceptos salariales, tanto remunerativos como no remunerativos. También se mantiene la aplicación del presentismo conforme a lo establecido en el artículo 40 del convenio colectivo.

Uno de los puntos centrales del nuevo esquema es que las sumas fijas dejan de ser transitorias. La continuidad del pago de $ 40.000 hasta marzo y la incorporación de una nueva suma de $ 60.000 refuerzan el ingreso mensual durante el primer trimestre del año y pasan a formar parte del salario básico desde abril.

En cuanto a la forma de pago, se definió que el monto correspondiente a diciembre deberá abonarse dentro del mismo mes.

Para enero, febrero y marzo, en cambio, las sumas pactadas deberán pagarse entre los días 1 y 10 de cada período. Con este esquema, el sector mercantil ya cuenta con un cronograma salarial definido para el arranque de 2026.

Cuánto cobran los empleados de comercio en enero 2026

Maestranza

Categoría A: $ 1.155.795

Categoría B: $ 1.158.852

Categoría C: $ 1.169.560

Administrativos

Categoría A: $ 1.167.268

Categoría B: $ 1.171.860

Categoría C: $ 1.176.448

Categoría D: $ 1.190.218

Categoría E: $1.201.690

Categoría F: $ 1.218.519

Cajeros

Categoría A: $ 1.171.091

Categoría B: $ 1.176.448

Categoría C: $ 1.183.333

Auxiliares

Categoría A: $ 1.171.091

Categoría B: $ 1.178.740

Categoría C: $ 1.203.985

Auxiliares especializados

Categoría A: $ 1.180.274

Categoría B: $ 1.194.041

Vendedores