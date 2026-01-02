En esta noticia
La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) confirmó los aumentos que regirán entre diciembre de 2025 y abril 2026, para todas las categorías del Convenio Colectivo de Trabajo 130/75.
Además, el gremio confirmó que cobrarán una suma fija no remunerativa de $ 60.000 en este último mes del año; mientras que de enero a marzo cobrarán un adicional de $ 100.000.
Por otra parte, en enero pagarán un bono extraordinario de $ 170.000, por única vez, que estará destinado exclusivamente a trabajadores de grandes cadenas de supermercados.
Aumento a empleados de comercio: de cuánto será la suba de enero a abril
El entendimiento alcanza a todas las categorías del Convenio Colectivo de Trabajo 130/75, incluyendo Maestranza, Administración, Cajeros, Auxiliares, Auxiliares Especializados, Vendedores y el régimen para menores, con escalas diferenciadas según la función y la categoría.
Además, el acuerdo ratifica que el adicional por antigüedad continuará calculándose al 1% por año trabajado sobre todos los conceptos salariales, tanto remunerativos como no remunerativos. También se mantiene la aplicación del presentismo conforme a lo establecido en el artículo 40 del convenio colectivo.
Uno de los puntos centrales del nuevo esquema es que las sumas fijas dejan de ser transitorias. La continuidad del pago de $ 40.000 hasta marzo y la incorporación de una nueva suma de $ 60.000 refuerzan el ingreso mensual durante el primer trimestre del año y pasan a formar parte del salario básico desde abril.
En cuanto a la forma de pago, se definió que el monto correspondiente a diciembre deberá abonarse dentro del mismo mes.
Para enero, febrero y marzo, en cambio, las sumas pactadas deberán pagarse entre los días 1 y 10 de cada período. Con este esquema, el sector mercantil ya cuenta con un cronograma salarial definido para el arranque de 2026.
Cuánto cobran los empleados de comercio en enero 2026
Maestranza
- Categoría A: $ 1.155.795
- Categoría B: $ 1.158.852
- Categoría C: $ 1.169.560
Administrativos
- Categoría A: $ 1.167.268
- Categoría B: $ 1.171.860
- Categoría C: $ 1.176.448
- Categoría D: $ 1.190.218
- Categoría E: $1.201.690
- Categoría F: $ 1.218.519
Cajeros
- Categoría A: $ 1.171.091
- Categoría B: $ 1.176.448
- Categoría C: $ 1.183.333
Auxiliares
- Categoría A: $ 1.171.091
- Categoría B: $ 1.178.740
- Categoría C: $ 1.203.985
Auxiliares especializados
- Categoría A: $ 1.180.274
- Categoría B: $ 1.194.041
Vendedores
- Categoría A: $ 1.171.091
- Categoría B: $ 1.194.044
- Categoría C: $ 1.201.690
- Categoría D: $ 1.218.519