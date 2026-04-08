La Unión Tranviarios Automotor (UTA) anunció una retención de tareas en el Área Metropolitana de Buenos Aires a partir de la medianoche del 9 de abril en las empresas que no hayan completado el pago de los salarios correspondientes a marzo. El gremio denunció que, al cuarto día hábil del mes, todavía existen compañías que no abonaron la totalidad de los haberes, lo que derivó en la medida sindical. Desde el sindicato señalaron además que las empresas redujeron la frecuencia de los servicios y atribuyeron la situación a la falta de subsidios nacionales y provinciales, lo que —según indicaron— generó malestar entre los usuarios y episodios de violencia contra choferes. La UTA afirmó que la decisión busca garantizar el cobro de los salarios y defender los puestos de trabajo. En el comunicado destacaron que la retención de tareas es “a partir de las 00 horas del día 9 de abril del corriente, en aquellas empresas que no hayan cancelado la totalidad de los haberes, como medida de autotutela de los trabajadores representados”. “Los empresarios bajaron la frecuencia de los servicios, generaron un gran malestar en los usuarios y violencia hacia nuestros representados, manifestando que no les ingresaron los subsidios nacionales ni provinciales. Nosotros queremos cobrar los sueldos y defenderemos los puestos de trabajo”, agregaron. Mientras tanto, desde la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA) hablaron de “situación de extrema gravedad financiera” que atraviesan las empresas de colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires. En ese sentido, apuntaron a la suba del costo del gasoil y el atraso del pago de compensaciones que, según afirman, obligó a una readecuación operativa de emergencia en las líneas del sector. “Es importante aclarar que la reducción de servicios de hoy no fue por una medida de fuerza gremial, sino una racionalización técnica forzada por la falta de recursos para cubrir las necesidades del gasoil". Explicaron que mientras que las empresas deben adquirir el combustible a valores que oscilan entre los $2.100 y los $2.444 por litro, la estructura de costos oficial solo reconoce $1.750 por litro. Además señalan que mañana jueves está prevista una reunión en la Secretaría de Transporte de la Nación entre las autoridades y las cámaras empresarias. (En desarrollo)