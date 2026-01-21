Orgullo argentino: la localidad que construyó la primera parada de colectivos con aire acondicionado. Foto: Municipio de Rivadavia

Una localidad argentina dio un paso histórico en materia de infraestructura urbana y transporte público al inaugurar la primera parada de colectivos con aire acondicionado del país. La iniciativa, que rápidamente se volvió viral en redes sociales, posiciona a la Argentina como pionera en innovación aplicada a la movilidad urbana y al confort de los pasajeros.

La novedosa parada está ubicada en la provincia de San Juan, más precisamente en la ciudad de Rivadavia. De esta manera, fue instalada en un punto estratégico de alto tránsito para mejorar la experiencia diaria de miles de usuarios del transporte público durante el calor del verano.

¿Cómo es la nueva parada de colectivos con aire acondicionado?

El innovador refugio climatizado se encuentra en la Plaza Madre Universal, sobre la Avenida Libertador, una de las arterias más importantes del departamento de Rivadavia, en San Juan.

Se trata de un módulo cerrado de vidrio, completamente sellado, que permite a los pasajeros esperar el colectivo protegidos tanto del calor extremo del verano como del frío intenso del invierno, dos características habituales del clima sanjuanino.

Además, tiene una puerta corrediza automática, bancos internos para esperar, iluminación LED interior y exterior junto a una pantalla digital con información en tiempo real acerca de los recorridos y la llegada de los colectivos.

Desde el municipio explicaron que la parada climatizada forma parte de una política pública orientada a poner al vecino en el centro, modernizar el espacio urbano y jerarquizar el transporte público.

¿Será la única parada de colectivos de este tipo?

Dentro de un comunicado, el intendente Sergio Miodowsky adelantó que esta obra forma parte de un “plan de seis paradas que se instalarán en puntos estratégicos de Rivadavia”. Las próximas instalaciones estarán en: