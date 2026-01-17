Ahorro con Cuenta DNI: cómo obtener más de $200.000 en reintegros del Banco Provincia Fuente: Archivo

El Banco Provincia relanzó los beneficios de Cuenta DNI para la temporada y puso el foco en los consumos vinculados al turismo, los gastos cotidianos y la recreación.

La promoción incluye descuentos diarios en comercios seleccionados, con reintegros que pueden superar los $ 200.000 si se combinan diferentes consumos durante una quincena.

Asimismo, las rebajas con la billetera virtual del Banco Provincia se aplican en restaurantes, heladerías, marcas de alfajores, confiterías y locales de YP Full. Para una familia tipo que elige la Costa Atlántica, la iniciativa puede convertirse en una herramienta clave para abaratar vacaciones.

Descuentos todos los días y con topes acumulables con Cuenta DNI

El beneficio destacado es un 25% de ahorro todos los días en marcas adheridas, con un tope semanal por persona y por marca. El mecanismo permite que distintos miembros de una familia aprovechen sus cuentas para dividir consumos y maximizar reintegros.

Ahorro con Cuenta DNI: cómo obtener más de $200.000 en reintegros del Banco Provincia Fuente: Archivo

En la práctica, una comida en restaurantes reconocidos que ronda los $90.000 se puede reducir a $ 70.000 cuando dos adultos reparten el pago desde sus aplicaciones. Repetida la operación en dos ocasiones durante la quincena, el ahorro alcanza los $ 40.000.

La misma lógica opera en las heladerías ya que cuatro helados premium que suman $ 32.000 se abaratan gracias al descuento, equivalentes al valor de un postre gratuito. Si la familia decide repetir la compra en varias oportunidades, el beneficio acumulado puede superar los $ 24.000 en pocos días.

Cuenta DNI: los mejores descuentos para aplicar en el verano

Otro rubro atractivo para quienes vacacionan en la Costa son los alfajores y productos regionales y en marcas como Havanna, los precios de las cajas pueden bajar entre un 20% y un 25% al abonar con la billetera virtual del Provincia. En el caso de Havanna, una caja de edición veraniega se consigue a un valor cercano a los $ 21.000 tras el descuento.

El beneficio se extiende también a los clásicos de playa. Las medialunas, churros y productos de panadería de confiterías emblemáticas permiten un ahorro adicional de entre $ 5.000 y $ 10.000, según la compra.

Bonificaciones en YPF Full con Cuenta DNI

En esta misma sintonía se aplicará un descuento adicional en los fines de semana en YPF Full debido que los locales ofrecen reintegros del 25% con tope semanal, ideales para quienes cargan bebidas y snacks antes de la playa.

Ahorro con Cuenta DNI: cómo obtener más de $200.000 en reintegros del Banco Provincia Fuente: Archivo

En efecto, si se gasta cerca de $ 40.000 cada sábado y domingo y participan varios integrantes de la familia, el ahorro puede alcanzar $20.000 por persona en dos semanas.

Cómo crearse una Cuenta DNI paso a paso