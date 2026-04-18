En este episodio de Shot Financiero viajamos a Perú para compartir una entrevista que disfrutamos especialmente. Conversamos con Diego Macera Poli, miembro del directorio del Banco Central de Reserva del Perú, director del Instituto Peruano de Economía y excolumnista de destacados medios de su país. Además, fue alumno de Gary Becker en la Universidad de Chicago, donde cursó su maestría. Durante la charla, abordamos temas clave como el control de la inflación en contextos de inestabilidad política, la importancia de garantizar la independencia de la autoridad monetaria y el impacto de una política económica consistente en la reducción de la pobreza.