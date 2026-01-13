En esta noticia
La tarjeta SUBE no solo es el medio de pago electrónico obligatorio, sino también la llave para acceder a descuentos y tarifas sociales.
Sin embargo, muchos usuarios desconocen que, periódicamente, el sistema requiere una validación o actualización de los datos para asegurar que los descuentos lleguen correctamente a sus destinatarios.
¿Quiénes deben actualizar la SUBE en 2026?
Si viajás con una tarjeta SUBE física y tu descuento depende de un programa, es muy probable que debas gestionar la actualización. Este grupo incluye:
- Estudiantes de todos los niveles (primario, secundario, terciario, universitario) que acceden a boletos educativos.
- Docentes con beneficios tarifarios por su actividad.
- Personas con discapacidad que cuenten con el CUD.
Los pasajeros que acceden al descuento del 55% correspondiente a la Tarifa Social Federal no deberán realizar ningún trámite adicional.
Esta tarifa especial es otorgada por el Gobierno nacional y se mantiene de forma automática.
¿Cómo registrar o actualizar tu SUBE?
Este es el procedimiento estándar que se realiza a través de la plataforma “Mi Argentina” y que es la base de todos los trámites:
- Ingresá al sitio oficial: Dirigite a www.argentina.gob.ar/sube.
- Accedé con “Mi Argentina”: Si no tenés usuario, crealo. Es tu identidad digital única para todos los trámites estatales.
- Busca la opción “Actualizar tus datos” o “Registrar tu tarjeta”: El sistema te guiará.
- Validación de identidad: Te pedirá escanear tu DNI (frente y dorso) y tomar una selfie para corroborar que sos vos.
- Vinculá tu tarjeta: Ingresá el número de tu SUBE o acercala al celular con NFC activado.
- Verificá y confirmá: Revisá que toda la información personal sea correcta y finalizá el trámite.
¿Cómo funciona red SUBE?
Este programa, acumulable con la Tarifa Social, ofrece descuentos a quienes realizan una o más combinaciones en medios de transporte público del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) en un lapso de 2 horas.
Con este sistema, disponible solamente para quienes tengan la tarjeta SUBE registrada, el primer viaje siempre es a tarifa plena.
El pago del segundo viaje será del 50% y de 75% a partir del tercer viaje.
Tarifa Social Federal en la tarjeta SUBE: cómo acceder
Este trámite gratuito permite a ciertas personas obtener un descuento en el transporte público (colectivos, trenes, subtes, etc.) usando la tarjeta SUBE.
Pueden solicitar este beneficio las personas que pertenezcan a algunos de los siguientes grupos beneficiarios:
- Jubilados y/o pensionados
- Personal del trabajo doméstico
- Veteranos de la Guerra de Malvinas
- Monotributistas Sociales
- Beneficiarios de programas sociales como AUH, AUE, Progresar, PNC.
Para poder solicitar la Tarifa Social Federal en tu SUBE necesitás:
- Pertenecer a uno de los grupos beneficiarios mencionados.
- Tener una cuenta creada en el sistema SUBE (nominalizar tu tarjeta).