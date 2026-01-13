La tarjeta SUBE no solo es el medio de pago electrónico obligatorio, sino también la llave para acceder a descuentos y tarifas sociales.

Sin embargo, muchos usuarios desconocen que, periódicamente, el sistema requiere una validación o actualización de los datos para asegurar que los descuentos lleguen correctamente a sus destinatarios.

¿Quiénes deben actualizar la SUBE en 2026?

Si viajás con una tarjeta SUBE física y tu descuento depende de un programa, es muy probable que debas gestionar la actualización. Este grupo incluye:

Estudiantes de todos los niveles (primario, secundario, terciario, universitario) que acceden a boletos educativos.

Docentes con beneficios tarifarios por su actividad.

Personas con discapacidad que cuenten con el CUD.

Los pasajeros que acceden al descuento del 55% correspondiente a la Tarifa Social Federal no deberán realizar ningún trámite adicional.

Esta tarifa especial es otorgada por el Gobierno nacional y se mantiene de forma automática.

Photographer: Tomas Cuesta/Bloomberg Fuente: Bloomberg Tomas Cuesta

¿Cómo registrar o actualizar tu SUBE?

Este es el procedimiento estándar que se realiza a través de la plataforma “Mi Argentina” y que es la base de todos los trámites:

Ingresá al sitio oficial: Dirigite a www.argentina.gob.ar/sube. Accedé con “Mi Argentina”: Si no tenés usuario, crealo. Es tu identidad digital única para todos los trámites estatales. Busca la opción “Actualizar tus datos” o “Registrar tu tarjeta”: El sistema te guiará. Validación de identidad: Te pedirá escanear tu DNI (frente y dorso) y tomar una selfie para corroborar que sos vos. Vinculá tu tarjeta: Ingresá el número de tu SUBE o acercala al celular con NFC activado. Verificá y confirmá: Revisá que toda la información personal sea correcta y finalizá el trámite.

¿Cómo funciona red SUBE?

Este programa, acumulable con la Tarifa Social, ofrece descuentos a quienes realizan una o más combinaciones en medios de transporte público del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) en un lapso de 2 horas.

Con este sistema, disponible solamente para quienes tengan la tarjeta SUBE registrada, el primer viaje siempre es a tarifa plena.

El pago del segundo viaje será del 50% y de 75% a partir del tercer viaje.

Tarifa Social Federal en la tarjeta SUBE: cómo acceder

Este trámite gratuito permite a ciertas personas obtener un descuento en el transporte público (colectivos, trenes, subtes, etc.) usando la tarjeta SUBE.

Pueden solicitar este beneficio las personas que pertenezcan a algunos de los siguientes grupos beneficiarios:

Jubilados y/o pensionados

Personal del trabajo doméstico

Veteranos de la Guerra de Malvinas

Monotributistas Sociales

Beneficiarios de programas sociales como AUH, AUE, Progresar, PNC.

Para poder solicitar la Tarifa Social Federal en tu SUBE necesitás: