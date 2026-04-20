“No puedo recortar más de lo que ya recorté”, gritaba un alto funcionario del Ministerio de Seguridad de la Nación. La reunión, convocada con los encargados de las distintas áreas de la cartera, tenía como eje transmitir la orden que había llegado desde el Ministerio de Economía en la última semana. Había que realizar un nuevo ajuste en el presupuesto ya asignado de entre el 20 y el 30%. Se trata, según informaron en el área en cuestión, de la aplicación de una decisión que llegó en la última semana a todas las dependencias oficiales.