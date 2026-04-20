El financiamiento siempre es un factor clave para que las ideas detrás de las startups se hagan realidad y lleguen al mercado. Con esto en vista, el Consejo Federal de Inversiones (CFI) anunció el lanzamiento de su fondo Innova CFI, diseñado específicamente para atender las necesidades de los emprendedores argentinos con proyectos de base científica y tecnológica. Una característica fundamental del nuevo fondo es que, al estar impulsado por el Consejo Federal de Inversiones, buscará promover el desarrollo tecnológico como motor de crecimiento productivo en todas las provincias argentinas. “Estamos poniendo en marcha un instrumento novedoso, que es un subproducto de varias conversaciones con fondos, con empresas, con sistemas de financiamiento argentino. Lo estuvimos diseñando durante un año y los gobernadores de Argentina lo aprobaron a fines del año pasado. Sin embargo, estamos también dispuestos a cambiarlo, a mejorarlo, a intervenirlo, no es un instrumento estático, sino que lo vamos a testear contra la realidad productiva, la realidad de las startups que necesiten ese tipo de inversiones”, explicó Ignacio Lamothe, titular del Consejo Federal de Inversiones. Innova CFI es un fondo de riesgo destinado a invertir en startups tecnológicas, a quienes brinda financiamiento a través de deuda condicionada, que comienza a repagarse recién cuando el proyecto alcanza el éxito comercial. Además, la cuota de repago es proporcional a la facturación de la empresa y se trata de un instrumento convertible, que permite transformarse en participación accionaria. Desde el CFI señalaron que se prevé otorgar préstamos por un monto promedio de u$s 400.000 por empresa y se realizará un primer llamado a inscripción entre el 18 de mayo y el 26 junio. Luego, la idea es que los llamados a las startups se realicen de manera periódica cada cuatro meses. No obstante, el objetivo final es que Innova CFI sea algún momento una “ventanilla” abierta de manera permanente. De esta manera, el CFI prevé invertir este año en unos 10 proyecto seleccionados y el año próximo, ya con calendario completo, se podría llegar a unos 25. La convocatoria del CFI apunta a compañías nacientes del ámbito tecnológico y es “agnóstica” en cuanto a verticales, lo que implica que se abre a múltiples propuestas de base científica y técnica. Las startups que soliciten el financiamiento deben tener una estapa de desarrollo mínima de TRL-4 (Technology Readiness Level 4). Esto es una empresa joven que ha validado la viabilidad técnica de su tecnología o prototipo inicial al menos en un entorno de laboratorio controlado. Asimismo, las empresas deben tener un máximo de 7 años de antigüedad y una facturación máxima de u$s 700.000 anuales. Asimismo, las que hayan recibido más de u$s 3 millones de inversión privada no serán elegibles para el nuevo fondo. Las condiciones completas y el modelo de contrato se publicarán en la web del fondo (innova.cfi.org.ar) el próximo 28 de abril. Si bien el CFI ya tiene otros instrumentos para brindar financiamiento a empresas, detectó que existe una oportunidad en el segmento de startups tecnológicas. “Entendemos que hay un nicho donde se puede actuar y financiar proyectos de mayor riesgo. Y estos son proyectos innovadores, con incertidumbre asociada al desarrollo del modelo de negocios, pero que, pasada esa incertidumbre, generan un impacto mayor”, destacó Bruno Hernández Cravero, a cargo de la gestión de Innova CFI. Y argumentó: “El mundo invierte cada vez más en investigación y desarrollo, pero Argentina está estancada hace varios años. Y aunque nuestro país tiene la tasa de investigadores más alta per cápita de Latinoamérica, solo uno de cada diez investigadores trabaja en empresas. En ese sentido hay un camino a recorrer, dado que el indicador es de seis de cada diez en países de ingreso medio”.