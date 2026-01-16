Celebran los jubilados | Anunciaron descuentos del 30% en farmacias para aprovechar durante todo el año: cómo acceder al beneficio Fuente: Archivo

Los jubilados y pensionados recibieron una noticia muy favorable para comenzar el 2026 con un gran alivio en los gastos de salud, ya que el Banco Ciudad anunció un descuento especial para compras en farmacias durante todo el año, con reintegros mensuales y un tope que permite aprovecharlo de forma sostenida en el tiempo.

El beneficio estará vigente durante todo el 2026 y podrá ser aprovechado tanto por jubilados como pensionados que cobren sus haberes a través de dicha entidad bancaria.

Descuentos en farmacias todos los lunes hasta fin de año

La promoción emitida por el Banco Ciudad entró en vigencia el pasado 12 de enero de 2026 y se mantendrá hasta el 31 de diciembre del mismo año.

Asimismo, el descuento que recibirán los jubilados y pensionados será del 30% sobre el total de la compra en farmacias, exclusivamente los días lunes.

Para acceder, es necesario pagar con tarjetas de débito Visa o Maestro emitidas por Banco Ciudad. Asimismo, la promoción está limitada al pago con billeteras virtuales y tampoco es válida con plataformas como Mercado Pago o Todo Pago.

En tanto, el beneficio se reintegrará directamente en la cuenta del usuario durante el mes siguiente al consumo y se aplicará hasta un tope mensual de $ 10.000 por cuenta.

Cuáles son los requisitos para recibir el beneficio

El descuento está destinado únicamente a jubilados y pensionados que cobren sus haberes a través del Banco Ciudad, por lo que es un requisito indispensable contar con una cuenta en la categoría Jubilación ANSES y realizar compras presenciales en farmacias dentro del territorio argentino.

Quienes cumplan con estas condiciones podrán usar el beneficio todos los lunes durante 2026 y sin importar la cantidad de compras realizadas mientras no se supere el tope mensual de $ 10.000 por persona.

Qué se puede comprar con el descuento

El reintegro del 30% para jubilados y pensionados se aplica sobre consumos de tipo familiar y entre los productos que suelen adquirirse en farmacias se incluyen los siguientes ítems:

Medicamentos recetados.

Elementos de cuidado personal.

Suplementos vitamínicos.

Artículos de higiene.

Insumos varios.

Las claves del beneficio para jubilados