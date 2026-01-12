El Automóvil Club Argentino (ACA) e YPF ratificaron su alianza estratégica durante la presentación de las obras que modernizaron la estación de servicio de Pinamar, que forma parte la red nacional de estaciones en las que los socios del Club pueden acceder a más y mejores beneficios -incluyendo el tradicional 5 por ciento de descuento en el pago por la carga de combustibles-.

“Seguimos reforzando la sinergia entre el ACA e YPF, basada en una alianza estratégica que nació en 1936 y que impulsó el crecimiento de las rutas en todo el país. Ya son 90 años de una red federal de estaciones que sigue creciendo sin detenerse, para brindar servicios de calidad en toda la Argentina”, afirmó César Carman, presidente del ACA.

Esta renovación les permite a los asociados tener múltiples beneficios en uno de los principales centros turísticos del país. “Es una prueba más de un proyecto compartido de integración, desarrollo y visión de futuro”, subrayó Carman, quien participó del acto junto al presidente de YPF, Horacio Marín.

“Este encuentro es un punto de inflexión en el proceso de renovación de la red de estaciones de servicio que se está llevando a cabo en todo el país”, destacó Carman. Y agregó: “Es un momento de modernización y transformación que no se veía hace años”.

En total, el ACA cuenta con una red de 190 estaciones en alianza con YPF, integrándose plenamente a la red líder del mercado y la más extensa de la Argentina, con alrededor de 1.650 bocas de expendio. En ese contexto, el ACA cumple un papel fundamental en la gestión de estaciones de servicio en zonas de frontera y poco transitadas o habitadas, donde es el único operador.

En las estaciones con presencia del “muñeco” del ACA, desplegadas a lo largo y a lo ancho de la Argentina, los socios pueden acceder a los servicios y descuentos que ofrece el Club. De hecho, un hito en la historia de la institución es haber emplazado 90 de ellas en un plazo de 10 años desde mediados de la década del 30, lo que le dio al ACA un anclaje territorial sin precedentes.

En esa red se están llevando obras de renovación y modernización en las estaciones de servicio del ACA de todo el país. “Estar aquí una vez más junto a YPF habla de un pasado construido durante décadas que se une con el futuro. Demuestra que seguimos trabajando juntos para enfrentar los tiempos que se vienen”, sostuvo Carman.

Además, señaló que estar presentes en Pinamar reafirma la voluntad de estar en todas las rutas y ciudades del país acompañando a los argentinos. “Esto ratifica las bases sobre las que el Club e YPF fundamentan su tarea: la vocación de servicio y el bien común, atendiendo las necesidades de las nuevas generaciones de viajeros”, finalizó el presidente del ACA.