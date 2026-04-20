El dólar en Colombia atraviesa un momento llamativo. Aunque se mantiene en niveles relativamente bajos, su comportamiento reciente deja entrever movimientos que no terminan de consolidar una tendencia clara. En medio de este escenario, el mercado cambiario refleja una mezcla de señales. Por un lado, hay factores externos que influyen en la divisa, pero por otro, las variables internas comienzan a pesar cada vez más. Lo que parece una simple fluctuación diaria esconde tensiones más profundas. Detrás de la aparente calma del dólar en Colombia, se acumulan factores que podrían definir su rumbo en los próximos meses. El comportamiento del dólar en Colombia no responde únicamente al contexto internacional. Según análisis de mercado, las cuentas fiscales del país se han convertido en un factor determinante para explicar la volatilidad reciente. Datos del Ministerio de Hacienda muestran que la caja del Gobierno alcanzó los $6,8 billones en marzo. Aunque esto implica una recuperación mensual, también evidencia una caída interanual significativa, lo que refleja tensiones en la liquidez estatal. A este panorama se suma la posible recompra de bonos externos por cerca de USD 4.000 millones, una medida que busca mejorar el perfil de deuda, pero que introduce incertidumbre en los mercados financieros. En este contexto, las decisiones fiscales y de deuda pública están incidiendo directamente en el comportamiento del tipo de cambio. El dólar en Colombia se mueve así en un entorno donde las variables locales ganan protagonismo. El componente político también influye en el dólar en Colombia. El proceso de elecciones presidenciales genera incertidumbre sobre el rumbo económico, lo que impacta la confianza de los inversionistas. Esta situación se traduce en una mayor volatilidad cambiaria. Durante una misma jornada, el dólar puede registrar amplias variaciones entre mínimos y máximos, reflejando un mercado sensible a los eventos coyunturales. A nivel de tendencia, los analistas coinciden en que el dólar en Colombia podría mantenerse en un rango lateral. Esto implica que no habría una dirección clara, sino oscilaciones dentro de márgenes amplios. De cara al segundo trimestre de 2026, algunas proyecciones ubican la divisa cerca de los $3.720, en línea con un escenario de alta volatilidad. En este marco, elecciones, deuda y cuentas fiscales seguirán siendo claves para entender el comportamiento del dólar en Colombia.