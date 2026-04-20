La Feria Internacional del Libro de Buenos Aires celebrará su 50° edición entre el 23 de abril y el 11 de mayo en La Rural, con una apuesta a sostener su masividad en un contexto desafiante para la industria editorial. El último informe de la Cámara Argentina del Libro (CAL) muestra que en 2025 se registraron 17% más publicaciones que el año anterior y, al mismo tiempo, se constató una fuerte caída en el volumen de publicaciones. Se produce más, se imprime menos. El nuevo mapa del mercado editorial. Con entradas que van de $8.000 a $12.000, y que incluyen un chequelibro por el mismo valor para usar luego en librerías, la organización busca en su edición número 50 mantener el atractivo de uno de los eventos culturales más convocantes del país. La edición aniversaria llega con una fuerte carga simbólica. A medio siglo de su creación, la Feria coincide además con los 50 años del golpe de Estado de 1976, un eje que atraviesa buena parte de la programación. Habrá muestras, debates y actividades específicas sobre censura, circulación de libros prohibidos y memoria cultural, en una propuesta que busca vincular la historia del libro en la Argentina con las tensiones del presente. La apertura, prevista para el 23 de abril, marcará también un cambio de formato: por primera vez no habrá un discurso único, sino una intervención colectiva a cargo de Leila Guerriero, Gabriela Cabezón Cámara y Selva Almada, con moderación de María O’Donnell. La decisión refuerza el carácter político y cultural que históricamente tiene ese momento, en el que suelen expresarse diagnósticos sobre la situación del sector. Según el informe de la Cámara Argentina del Libro (CAL), en 2025 se registraron 36.942 publicaciones, un 17% más que el año anterior, impulsadas principalmente por el crecimiento del formato papel. Sin embargo, ese dinamismo convive con una fuerte contracción del volumen: la tirada total cayó 34%, pasando de 52,6 millones a 34,6 millones de ejemplares Desde la Cámara Argentina del Libro reconocen que el crecimiento en la cantidad de títulos convive con un límite claro en la circulación. “Hay una mayor oferta de títulos, pero eso no necesariamente se traduce en mayor acceso”, explican. En la práctica, desde la CAL, advierten en diálogo con El Cronista que los libros llegan menos a los puntos de venta, especialmente en el interior del país, donde las editoriales pymes enfrentan mayores dificultades para cubrir los canales de distribución. El aumento de costos logísticos y la menor escala de producción terminan afectando la presencia de los catálogos en las librerías. En ese sentido, relativizan la idea de un crecimiento pleno del sector. “Se publican más títulos, lo que genera una saturación en las librerías y reduce el tiempo de visibilidad de cada libro”, señalaron La caída no es homogénea. Uno de los factores centrales fue el repliegue del Estado, que históricamente funcionó como un actor clave en la demanda. Las compras públicas pasaron de representar el 29% del total en 2024 a apenas el 5% en 2025. Ese ajuste no solo impacta en el volumen total, sino también en la estructura del negocio. Sin ese “colchón” institucional, las editoriales reducen riesgos: imprimen menos ejemplares por título, ajustan tiradas iniciales y dependen más de la venta directa. “No solo afecta a las editoriales, que suelen reinvertir esos ingresos en nuevos proyectos, sino también a la industria gráfica, que depende en gran medida de esos volúmenes de impresión”, advirtieron en diálogo con este medio. El resultado es un mercado más fragmentado y con menor capacidad de distribución. Según el informe, más de una cuarta parte de los libros se lanza con tiradas inferiores a 600 ejemplares, un nivel insuficiente para cubrir la red de librerías del país. Según el informe, el mapa editorial también muestra una creciente asimetría. Las editoriales pymes son responsables del 74% de los nuevos títulos, pero pierden terreno frente a los grandes grupos en cantidad de ejemplares. En los últimos diez años, la tirada promedio de las pequeñas editoriales se redujo a la mitad, mientras que los grandes sellos lograron sostener mejor sus volúmenes. La consecuencia es un proceso de concentración silencioso: más diversidad en catálogo, pero menos capacidad de llegar al lector. Otro dato que marca tendencia es el crecimiento de la autoedición, que alcanzó un récord histórico con más de 6.000 publicaciones. El fenómeno puede leerse en dos sentidos: como democratización del acceso a publicar o como señal de las barreras crecientes del circuito tradicional. En paralelo, el papel mantiene su predominio (75% de los registros), mientras que el libro digital se estanca y el audiolibro sigue siendo marginal, lo que sugiere que la transformación tecnológica del sector aún es incipiente en la Argentina. En este contexto, la Feria del Libro funciona como un termómetro del sector. Este año, además del atractivo cultural, el evento suma una fuerte carga simbólica. La programación pone el foco en la memoria y, a la vez, busca ampliar públicos con nuevas experiencias, espacios inmersivos y precios promocionales para sostener la asistencia. Pero detrás de la agenda cultural aparece la pregunta de fondo: qué tipo de mercado editorial está emergiendo. En la edición número 50 de la Feria del Libro, la paradoja que atraviesa al sector es clara, hay más títulos y menos mercado. Desde la CAL, consideraron que el retroceso no se reflejará de manera directa en la Feria. “La oferta va a seguir siendo amplia, pero el contexto económico, la caída del consumo, condiciona tanto los precios como las posibilidades de producción. La feria va a mostrar un sector resiliente”.